Andrea Muccioli a RTL 102.5: “ L’immagine di mio padre Vincenzo Muccioli volutamente deformata: dopo la denuncia a Netflix, aspettiamo di discuterne in tribunale"

Andrea Muccioli, figlio di Vincenzo Muccioli, fondatore della comunità di recupero per tossicodipendenti San Patrignano, in Non Stop News ha parlato del suo libro “Fango e risate. Storia di San Patrignano (1975-1995)”, della serie tv di Netflix su suo padre e delle accuse che gli sono state rivolte.



LA SERIE SU NETFLIX

“Ho cercato di dare un contributo concreto a quella serie, una mia visione corretta, una testimonianza onesta che non è servita purtroppo a nulla per evitare che venisse confezionata un’immagine pregiudiziale, deformata, grottesca, secondo me totalmente in malafede da parte degli autori -ha detto Muccioli. Hanno portato la descrizione di un mostro più che di una persona straordinaria che ha salvato 7000 vite senza chiedere nulla a nessuno. Io e mio fratello abbiamo denunciato Netflix, adesso aspettiamo di discutere le questioni in tribunale. Mi sono sentito in obbligo, a quel punto, di raccontare la storia così come l’ho vissuta e vista fin da quando avevo 11 anni, a quando mio padre è morto nel 1995. È un racconto: non è un memoriale, né un saggio, né una risposta o lezione a nessuno. È il racconto di ciò che è successo in forma di romanzo, raccontato da un adolescente che dagli 11 anni arriva ai 30 vivendo dentro questa straordinaria esperienza”.

“LE ACCUSE A MIO PADRE: OSCENITÀ SMENTITE DALLA STORIA”

L’IMMAGINE DI VINCENZO MUCCIOLI: VOLUTAMENTE DISTORTA O UN FRAINTENDIMENTO?

“LA LEZIONE CHE HO IMPARATO DA MIO PADRE”

