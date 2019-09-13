Andria, muore 28enne accoltellato per una lite stradale

Andria, muore 28enne accoltellato per una lite stradale

Andria, muore 28enne accoltellato per una lite stradale

Redazione Web

13 settembre 2019, ore 01:15

Giovanni Di Vito è morto in ospedale, era in macchina con la moglie e il figlioletto

Un uomo di 28 anni di Trani, Giovanni Di Vito, e' morto  in ospedale, dopo essere stato accoltellato durante un litigio per una mancata precedenza ad una rotatoria ad Andria. In macchina con lui c’era la moglie e il figlio piccolo. La donna è sotto choc. E' accaduto ieri sera in via Puccini, poco distante dal centro della cittadina. Sull'accaduto indaga la polizia che sta verificando quanto riferito da alcuni testimoni che hanno visto un automobilista a bordo di una Mercedes allontanatosi dopo il ferimento. Gli agenti stanno visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. 

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Cinema. L'attesa è quasi finita. Il Diavolo Veste Prada 2 nelle sale italiane il 29 aprile 2026

    Cinema. L'attesa è quasi finita. Il Diavolo Veste Prada 2 nelle sale italiane il 29 aprile 2026

  • Finita dopo meno di due settimane la fuga di Elia Del Grande, preso a Cadrezzate, sterminò la famiglia nel 1998

    Finita dopo meno di due settimane la fuga di Elia Del Grande, preso a Cadrezzate, sterminò la famiglia nel 1998

  • Omicidio Sula: prima udienza in tribunale per Samson, reo confesso accusato di omicidio volontario premeditato

    Omicidio Sula: prima udienza in tribunale per Samson, reo confesso accusato di omicidio volontario premeditato

  • Nazionale. Gennaro Gattuso studia la Moldavia, al lavoro l'11 migliore

    Nazionale. Gennaro Gattuso studia la Moldavia, al lavoro l'11 migliore

  • Caso Report: il garante per la Privacy, il collegio non si dimette, abbiamo agito in piena autonomia

    Caso Report: il garante per la Privacy, il collegio non si dimette, abbiamo agito in piena autonomia

  • Garlasco, la perizia: le impronte all'esterno della villetta sono di Marco Poggi e di un Carabiniere

    Garlasco, la perizia: le impronte all'esterno della villetta sono di Marco Poggi e di un Carabiniere

  • Oggi si celebra la Giornata del Veterano. Intervista al Tenente Colonnello Gennaro Masino

    Oggi si celebra la Giornata del Veterano. Intervista al Tenente Colonnello Gennaro Masino

  • Rkomi a RTL 102.5: “Il tour nei teatri è una bella botta di vita ed è lo show più attento che io abbia mai fatto”

    Rkomi a RTL 102.5: “Il tour nei teatri è una bella botta di vita ed è lo show più attento che io abbia mai fatto”

  • In Brasile vince Norris, grande corsa di Antonelli, secondo al traguardo, ritirate le Ferrari

    In Brasile vince Norris, grande corsa di Antonelli, secondo al traguardo, ritirate le Ferrari

  • Bergamo, scontro tra un'auto e un furgone in Tangenziale. Tre i morti

    Bergamo, scontro tra un'auto e un furgone in Tangenziale. Tre i morti

Bergamo, scontro tra un'auto e un furgone in Tangenziale. Tre i morti

Bergamo, scontro tra un'auto e un furgone in Tangenziale. Tre i morti

Grave incidente stradale questa mattina, all'altezza di Stezzano. A causarlo sarebbe stato un sorpasso azzardato

E' morta la donna accoltellata dall'ex marito in strada a Milano. Ora l'accusa è di omicidio aggravato

E' morta la donna accoltellata dall'ex marito in strada a Milano. Ora l'accusa è di omicidio aggravato

La fuga dell'uomo è durata dal mattino al tardo pomeriggio. A incastrarlo, permettendo agli inquirenti di rintracciarlo, l'aver riacceso per pochi istanti il telefonino

Il giallo di Garlasco, attesa per le perizie, da sciogliere il nodo dell'orario della morte di Chiara Poggi

Il giallo di Garlasco, attesa per le perizie, da sciogliere il nodo dell'orario della morte di Chiara Poggi

Tra le ipotesi quella dell'omicidio in più fasi