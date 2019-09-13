Andria, muore 28enne accoltellato per una lite stradale

Un uomo di 28 anni di Trani, Giovanni Di Vito, e' morto in ospedale, dopo essere stato accoltellato durante un litigio per una mancata precedenza ad una rotatoria ad Andria. In macchina con lui c’era la moglie e il figlio piccolo. La donna è sotto choc. E' accaduto ieri sera in via Puccini, poco distante dal centro della cittadina. Sull'accaduto indaga la polizia che sta verificando quanto riferito da alcuni testimoni che hanno visto un automobilista a bordo di una Mercedes allontanatosi dopo il ferimento. Gli agenti stanno visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

