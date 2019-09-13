Andria, ucciso per mancata precedenza, fermato 50enne

13 settembre 2019, ore 10:00

L’uomo avrebbe precedenti penali, era stato visto allontanarsi a bordo di una Mercedes

È stato identificato e sottoposto a fermo un 50enne con precedenti penali, sospettato di avere ucciso ieri sera a coltellate il 28enne Giovanni Di Vito, dopo un litigio per una mancata precedenza a una rotatoria poco distante dal centro di Andria. Da subito gli agenti del commissariato di polizia si erano messi sulle tracce del presunto assassino, dopo avere ascoltato le testimonianze dei presenti che lo avevano visto allontanarsi a bordo di una Mercedes. In macchina con la vittima erano presenti anche la moglie e il figlio piccolo. La donna è sotto choc. Il tragico litigio è accaduto ieri sera in via Puccini, poco distante dal centro della cittadina. Gli agenti hanno subito visionato anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.​

