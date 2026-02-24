Angelica Bove presenta “Mattone” a RTL 102.5, il brano in gara al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte

Angelica Bove, artista romana classe 2003, è stata ospite sul radiotruck di RTL 102.5 a Sanremo per raccontare le sue emozioni in attesa del suo esordio al Festival di Sanremo 2026 nella sezione Nuove Proposte. La cantante, infatti, dopo aver partecipato X Factor nel 2023 e aver conquistato critica e pubblico a Sanremo Giovani lo scorso anno, gareggerà nella sezione Nuove Proposte del Festival grazie al brano “Mattone”. La canzone rappresenta il dolore e il peso insopportabile di due lutti che hanno segnato in modo tragico e definitivo la vita di Angelica e che l’hanno resa fragile nel suo rapporto con il mondo, ma che, col passare del tempo, l’hanno fatta rinascere. Ai microfoni di RTL 102.5, Angelica Bove ha spiegato: «Sto bene, sono molto rilassata. La sto vivendo benissimo perché, essendo caotica di mio, mi ci trovo bene, anzi la calma mi confonde, quindi mi sento a casa. Ho scritto “Mattone” durante la creazione del disco: avevamo questo filo rosso del disco che era la mia personalità e soprattutto i miei difetti, ma sentivamo che mancava qualcosa. Io avevo un archivio di demo che potevano diventare canzoni e con il team del disco, composto da me, Federico Nardelli e Matteo Alieno, abbiamo pensato che mancava quella parte precisa della mia vita, la più determinante e importante, quella che mi ha forgiato. Abbiamo deciso di parlare di quella, ma non c’era nessuna idea di esporlo in realtà, però poi quando è uscita, è stato abbastanza palese che volevamo portarla in un palco importante e cantarla e urlarla a più persone possibili. È un grande privilegio. Con X Factor e Sanremo giovani un po’ di esperienza ce l’ho, ma non si è mai pronti per il palco di Sanremo».





LA VERSIONE ORCHESTRALE DI “MATTONI”

Oltre al brano registrato in studio, Angelica Bove ha regalato al pubblico anche il video orchestrale di “Mattone”, in una versione live suggestiva e toccante eseguita con l’Orchestra e il coro del Conservatorio di Musica “Luigi Boccherini” di Lucca. Questo progetto nasce dall’incontro tra la voce intensa dell’artista e la potenza espressiva di un ensemble orchestrale di altissimo livello, sotto la guida artistica e la direzione del M° Valeriano Chiaravalle, figura di spicco nel panorama musicale italiano. La performance è stata registrata in un’atmosfera magica: luci soffuse, candele accese e un setting che esalta la profondità del brano, trasformando “Mattone” in un’esperienza visiva e sonora che va oltre la semplice esecuzione musicale.





L’ALBUM “TANA”

“TANA” è il primo album di Angelica Bove, pubblicato il 30 gennaio per Atlantic Records/Warner Music Italy: il progetto segna una tappa centrale nel suo percorso artistico e personale e rappresenta un vero e proprio momento di evoluzione. Con un timbro graffiante e profondo, nel suo primo progetto discografico, Angelica Bove torna ad esprimere attraverso la sua voce tutto ciò che vive in maniera intensa e autentica. Le sue canzoni si muovono su melodie delicate, ma al contempo grintose, e raccontano storie ed esperienze di vita in cui ciascuno può ritrovare una parte di sé, elemento che le permette di connettersi profondamente con il suo pubblico. La direzione artistica del disco è interamente curata da Federico Nardelli, che è co-autore delle nove tracce che compongono il disco, insieme a Matteo Alieno e alla stessa Angelica. Il progetto è caratterizzato da una profonda sperimentazione in termini di sound e produzione, e privilegia arrangiamenti essenziali e strumenti reali, in cui convivono sensibilità cantautorali e suggestioni soul contemporanee, mantenendo una forte coerenza sia emotiva sia narrativa.



