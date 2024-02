Anna Maria Bernini a RTL 102.5: “Sulle proteste in tenda per il caro affitti gli studenti avevano ragione, così siamo intervenuti”

Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, è stata ospite di Non Stop News, su RTL 102.5, in compagnia di Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro, per discutere degli ultimi accadimenti politici e di cronaca.

NUMERO CHIUSO MEDICINA, BERNINI: “ABBIAMO INCREMENTATO LE ISCRIZIONI ALLE FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA DEL 30%, SULLA BASE DEI FABBISOGNI”

«Il numero chiuso di medicina è stato oggetto di discussione dall’inizio. Abbiamo formato un gruppo di lavoro con le regioni, la conferenza dei rettori delle università italiane e il ministro della salute, al fine di capire quali sono le reali necessità. Dopo l'emergenza COVID-19, c’è stata un'esplosione “dopata” dalla pandemia, che speriamo sia stata un caso isolato e che non ci troveremo più in una situazione simile in futuro. Abbiamo incrementato le iscrizioni alle facoltà di medicina e chirurgia del 30%, sulla base dei fabbisogni. Inizieremo immediatamente: a partire da settembre ci saranno già 4.000 posti in più. Sosterremo le università nel gestire questo nuovo ritmo, poiché non possiamo compromettere la qualità dell'offerta formativa accogliendo studenti senza fornire un adeguato supporto alle università, come finanziamenti per il personale e nuovi piani di assunzione. Stiamo anche lavorando sulle scuole di specializzazione», dichiara il Ministro Anna Maria Bernini. «Il numero chiuso non è casuale, molte persone sostengono di avere il diritto di scegliere l'università, ma hanno anche il diritto di trovare un lavoro. Pertanto, abbiamo aperto le iscrizioni sulla base dei reali fabbisogni, altrimenti avremmo sovraffollato le università con un numero di studenti che non sarebbero state in grado di gestire. Questo trenta percento non è una cifra insignificante. Sarà monitorato ogni anno, considerando anche i settori della medicina che necessitano di maggiori risorse», continua.

CARO AFFITTI E LE PROTESTE DEGLI STUDENTI, ANNA MARIA BERININI: “LE PROTESTE DEI RAGAZZI NELLE TENDE SONO GIUSTE”

«La situazione delle città in cui si studia è stata una delle nostre priorità. Ci siamo subito confrontati con questa esigenza. Abbiamo degli indicatori di performance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da raggiungere entro una data precisa. Abbiamo lavorato con l'Europa per apportare riforme e far crescere il paese, e dobbiamo onorare i nostri impegni. Inizialmente, nel PNRR; avevamo 7.500 posti letto che abbiamo onorato, ma non basta. Dobbiamo anche agire con azioni ordinarie, quindi abbiamo messo in Legge di Bilancio 900 milioni di euro per garantire il diritto allo studio e posti letto, non solo agli studenti fuori sede. Le proteste dei ragazzi nelle tende sono giuste, hanno ragione soprattutto riguardo al caro affitti e alla scarsa disponibilità di alloggi nella città. Ci siamo confrontati con gli studenti e le loro richieste sono ragionevoli, ma non possono essere risolte con una bacchetta magica. Attualmente abbiamo 40.000 posti letto, ai quali ne abbiamo aggiunti altri 7.500, ma ci stiamo impegnando per aumentare ulteriormente a 52.500 entro il 2026. Abbiamo chiesto aiuto a tutti, mettendo in campo tutte le nostre risorse, inclusi i governatori e i sindaci, indipendentemente dallo schieramento politico. Abbiamo fatto un grande appello per mettere a disposizione immobili dismessi. Stiamo collaborando con tutti, quando si tratta di rappresentare la nazione, tutti indossano la maglietta della stessa squadra», afferma Anna Maria Bernini.

FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO PER LE UNIVERSITÀ, BERNINI: “AGGIUNTI 550 MILIONI DI EURO AL FINANZIAMENTO, DOBBIAMO METTERE LE UNIVERSITÀ IN CONDIZIONE DI INSEGNARE AGLI STUDENTI MESTIERI CHE IN PARTE ANCORA NON ESISTONO”

«Il Fondo di Finanziamento Ordinario per le Università è il fondo che prevede premialità per finanziare le università. Noi abbiamo aggiunto 550 milioni di euro al finanziamento precedente perché ci troviamo in una fase di cambiamento, le professioni stanno cambiando e quindi dobbiamo mettere le università in condizione di insegnare agli studenti mestieri che in parte ancora non esistono. Stamattina ho convocato il tavolo sulle specializzazioni», così il Ministro dell’Università e della Ricerca.

ELEZIONI EUROPEE, BERNINI: “ANTONIO TAJANI È LA NOSTRA GUIDA IN EUROPA”

«Il centrodestra al governo sta ottenendo buoni risultati. Essendo un governo politico, siamo in grado di prendere decisioni coraggiose e avanzate rispetto al precedente governo tecnico. In Europa, abbiamo Tajani che da più di 20 anni guida saldamente la nostra politica europea. Direi che la nostra guida, per quanto riguarda Forza Italia, è Antonio Tajani, che con Meloni stanno fornendo indicazioni importanti. Per tutto il resto, valuteremo le situazioni man mano, ma la direzione è chiara», dichiara il Ministro Benrini.

FORZA ITALIA E L’EREDITÀ DI SILVIO BERLUSCONI

«Ancora si avverte un forte impatto emotivo per la separazione dal nostro presidente. Le persone ci seguono e ci chiedono di iscriversi al partito. Sta a noi preservare questo momento, questa dimostrazione d'amore anche postuma nei confronti del nostro presidente, e dobbiamo tradurre tutto ciò in azioni concrete. Siamo pronti ad andare avanti e ritengo che Forza Italia sia fondamentale nel centrodestra, il nostro ruolo è netto e definito», dichiara Anna Maria Bernini. «L'eredità di Berlusconi è un impegno, il fatto è il centrodestra unito. Dal 1994 governiamo uniti, non solo a livello nazionale. Questa è l'eredità di Berlusconi. L'impegno è continuare su questa base, compiendo azioni che sono state pianificate ma che ancora non sono state realizzate. Questa è la vera eredità che Berlusconi lascia a Forza Italia. Non ci sono scontri tra ronzulliani e fasciniani, il correntismo all'interno di Forza Italia è più un retroscena, i ruoli sono chiari e definiti. Capisco che ci possa essere un racconto colorato, ma non rispecchia la realtà. Noi siamo impegnati nel cammino dell'inclusività, Berlusconi ha fatto passi indietro per far progredire i suoi alleati. È importante per noi allargare. Tajani ha annunciato nuovi ingressi», conclude.