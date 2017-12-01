Annalisa sulle tracce della preistoria

Al via dal 3 dicembre il docu-viaggio "Tutta colpa di Darwin"

Dopo il viaggio al Cern di Ginevra in “Tutta colpa di Einstein” e quello nello spazio in “Tutta colpa di Galileo”, questa volta Annalisa aggiunge un nuovo tassello nel suo percorso di esplorazione sulla scienza e lo fa con il biologo e naturalista Charles Darwin, attraverso un racconto che parte dalle origini dell’essere umano, con lo scopo di raccontare la sua evoluzione tecnologica sin dalla preistoria. Da domenica 3 dicembre in seconda serata su Italia 1, al via “Tutta colpa di Darwin”, l’appuntamento con la scienza in tre puntate raccontato da Annalisa.

Numerosi i personaggi illustri che prendono parte al viaggio di “Tutta colpa di Darwin”: il cantante Roberto Vecchioni, ospite della prima puntata; lo scienziato giapponese Hiroshi Ishiguro ed il suo gemello robot Geminoid con l’atleta Giusy Versace, entrambi ospiti della seconda puntata; l’astronauta eingegnere spaziale Paolo Nespoli che chiudecon una sorpresa speciale il terzo episodio della serie.