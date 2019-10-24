Antartide, scioglimento dei ghiacciai accelerato da 300 anni

Antartide, scioglimento dei ghiacciai accelerato da 300 anni

Antartide, scioglimento dei ghiacciai accelerato da 300 anni

Redazione Web

24 ottobre 2019, ore 19:00

A indicarlo sono antiche alghe unicellulari intrappolate nei sedimenti marini

Le piattaforme di ghiaccio sul versante orientale della penisola antartica sarebbero ormai prossime al collasso per effetto dello scioglimento che, negli ultimi 300 anni, si è verificato con un ritmo senza precedenti: il fenomeno potrebbe essere legato al cambiamento della circolazione dei venti e, in tempi più recenti, ai gas serra e all'assottigliamento dello strato di ozono dovuti all'attività dell'uomo. A indicarlo sono antiche alghe unicellulari intrappolate nei sedimenti marini: nei loro atomi sono registrati ben 6.250 anni di storia dei ghiacci, ricostruiti sulla rivista Scientific Reports da un gruppo internazionale di ricerca coordinato dalla British Antarctic Survey. Se le alghe diatomee sono come un libro di storia, il loro racconto è scritto con 'lettere' di ossigeno: le varianti degli atomi presenti (isotopi) al loro interno permettono infatti di ricostruire quanta acqua è stata prodotta dallo scioglimento dei ghiacci in un dato periodo storico. Dalle analisi è emerso come il fenomeno abbia iniziato ad accelerare dopo il 1400, con due evidenti impennate dopo il 1706 e il 1912. I dati dimostrano quindi che le piattaforme di ghiaccio della regione si sono assottigliate con un ritmo crescente per circa 300 anni, e questo potrebbe predisporle al collasso con l'intensificazione del riscaldamento globale dovuto all'uomo. Ad accelerare la crisi dei ghiacci, secondo i ricercatori, potrebbe aver contribuito il cambiamento del fenomeno dell'Oscillazione antartica, che nella regione ha portato venti occidentali più forti, un surriscaldamento dell'atmosfera e correnti marine più calde sotto le piattaforme di ghiaccio. Allo stesso modo, i frequenti cambiamenti dell'Oscillazione antartica osservati in tempi più recenti potrebbero riflettere l'azione esercitata dai gas serra e dall'ozono, causando un'ulteriore perdita di ghiacci nel futuro.  

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Afghanistan, Italia e Regno Unito rispondono a Trump: rispetto per il sacrificio dei militari Nato

    Afghanistan, Italia e Regno Unito rispondono a Trump: rispetto per il sacrificio dei militari Nato

  • Serie A, Como-Torino 6-0, Fiorentina-Cagliari 1-2, Lecce-Lazio 0-0

    Serie A, Como-Torino 6-0, Fiorentina-Cagliari 1-2, Lecce-Lazio 0-0

  • Usa: nuova sparatoria a Minneapolis, morto un uomo colpito da agenti dell'Ice

    Usa: nuova sparatoria a Minneapolis, morto un uomo colpito da agenti dell'Ice

  • Multe stradali al top negli ultimi cinque anni: ai comuni sono arrivati 8 miliardi e mezzo

    Multe stradali al top negli ultimi cinque anni: ai comuni sono arrivati 8 miliardi e mezzo

  • Donnavventura Reporter Experience, immersione completa in Egitto. I templi, le città, il Nilo

    Donnavventura Reporter Experience, immersione completa in Egitto. I templi, le città, il Nilo

  • Italia e Germania più vicine, dopo il vertice Meloni - Merz , ma non contro Trump, critiche tedesche al "Board of peace"

    Italia e Germania più vicine, dopo il vertice Meloni - Merz , ma non contro Trump, critiche tedesche al "Board of peace"

  • RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2026: aperte le vendite anche per la data all'Arena di Verona del 1° settembre

    RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2026: aperte le vendite anche per la data all'Arena di Verona del 1° settembre

  • Giusy Ferreri presenta in diretta a RTL 102.5 il nuovo singolo “Musica Classica”

    Giusy Ferreri presenta in diretta a RTL 102.5 il nuovo singolo “Musica Classica”

  • Minneapolis, l’Ice arresta minori: un bambino di 5 anni di usato come esca

    Minneapolis, l’Ice arresta minori: un bambino di 5 anni di origine ecuadoriano usato come esca

  • Crans-Montana, dimessi dal Niguarda i primi due ragazzi ustionati. Bertolaso, "presto torneranno a scuola"

    Crans-Montana, dimessi dal Niguarda i primi due ragazzi ustionati. Bertolaso, "presto torneranno a scuola"

A Roma parte il progetto del badante di condominio comunale. Aiuterà gli over 65 che vivono soli

A Roma parte il progetto del badante di condominio comunale. Aiuterà gli over 65 che vivono soli

Dalla consegna dei farmaci all'accompagnamento alle visite mediche. Dal Campidoglio l'appello alla Regione per estendere il progetto in altre città

"C'eravamo tanto amati": finisce la storia d'amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

"C'eravamo tanto amati": finisce la storia d'amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

Dopo i rumors arriva la conferma. I due si sono lasciati. Ecco cosa è accaduto

Il Natale è alle porte? In Italia 1,7 milioni di persone hanno già addobbato l'albero

Il Natale è alle porte? In Italia 1,7 milioni di persone hanno già addobbato l'albero

I dati si riferiscono all'indagine sul Natale, commissionata da Facite.it a mUp Research