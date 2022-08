Anticipi Serie A, 3-0 allo Spezia, Inter solitaria in testa alla classifica, vince anche il Sassuolo

L'Inter segna e vince facile con lo Spezia. 3-0 e primato in classifca solitaria, almeno fino a domani. Negli altri anticipi della seconda giornata di serie A, il Sassuolo supera tra le mura amiche il Lecce 1-0. Se nella prima giornata del campionato di serie A non c'era stato alcun pareggio, Lazio-Torino e Udinese-Salernitana si sono divise la posta. Entrambe le partite sono finite senza reti. E oggi occhi puntati su Atalanta Milan e Napoli-Monza.





Inter-Spezia 3-0

L’Inter per una sera è intesta da sola alla classifica di serie A dopo la vittoria sullo Spezia per 3-0. A sbloccare la partita è stato Lautaro Martinez che al trentacinquesimo minuto, lanciato da Romelu Lukaku lascia partire un tiro imprendibile per il portiere. Il raddoppio della squadra di Inzaghi arriva al 52esimo con Calhanoglu che davanti al portiere calcia un rasoterra che sbatte sul palo ed entra. La terza rete arriva all’82esimo. Joaquin Correa riceve un passaggio da Edin Dzeko ed insacca all'angolino basso di sinistra.

Le altre partite

E’ finita senza reti la sfida dell'Olimpico Gran Torino tra il Torino e la Lazio. 0-0 tra le due squadre al fischio finale dell’arbitro. I granata non sono riusciti a concretizzare la superiorità nel primo tempo con un possesso di palla per i padroni di casa che è stata del 65% Nella ripresa è la stanchezza a farsi sentire, anche se la squadra di Sarri ha le occasioni migliori per passare in vantaggio, ma Immobile non riesce a trovare la via del gol. Finisce senza reti tra Udinese e Salernitana. Primo punto stagionale per le due squadre che all’esordio del torneo erano state sconfitte, rispettivamente da Milan e Roma. Gara disputata a viso aperto. Il Sassuolo ha battuto il Lecce per 1-0. Al 40 esimo segna Domenico Berardi che con un tiro impeccabile manda la palla in rete all'angolino basso di destra.





Le partite di oggi

Occhi puntati su Atalanta Milan delle 20.45, con l’allenatore dei padroni di casa, Gasperini, che parlando della sfida dice che quello di oggi è uno scontro di altro profilo e che la sua squadra farà di tutto per fare la migliore partita. Intanto l’Atalanta mette sul mercato Malinovski. Per contro Stefano Pioli, alla vigilia ha parlato di partita intensa e, ad una domanda sul mercato dice, possiamo ancora migliorare. Intanto arriva la tegola Krunic. Il giocatore si è infortunato in allenamento e starà fuori almeno un mese. Alle 18.30 Napoli-Monza, con Spalletti che sottolinea il buon mercato fatto dalla società “abbiamo sostituito bene chi è partito” ha detto l’allenatore del Napoli. Sempre alle 18.30 il derby toscano tra Empoli-Fiorentina. L’allenatore dei padroni di casa, Paolo Zanetti dice di sentire molto questa sfida. La squadra è pronta, sostiene e si è preparata bene per la gara. Italiano chiede alla viola un’altra vittoria per dare avvio ad una striscia positiva. Alle 20.30 si giocherà anche Bologna-Verona. Il turno si chiuderà lunedì con Roma-Cremonese e Sampdoria-Juventus.