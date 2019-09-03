Anziana picchiata a morte, il figlio confessa l'omicidio

Redazione Web

03 settembre 2019, ore 15:00

E' successo a Cetona, in provincia di Siena, l'uomo aveva dato l'allarme alla polizia

E' stato il figlio 45enne ad uccidere a botte Marisa Tosoni, l'anziana donna trovata morta nel letto della villetta a Cetona (Siena). La confessione, secondo quanto riferito dai carabinieri, è arrivata durante l'interrogatorio a cui l'uomo è stato sottoposto poco dopo aver dato l'allarme. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l'uomo, Angelo Del Ticco si sarebbe scagliato contro la madre al termine di una lite e l'avrebbe picchiata fino a causarne la morte. La donna avrebbe contestato a più riprese lo stile di vita del figlio.        

                                                   

