Anziana picchiata a morte, il figlio confessa l'omicidio

E' successo a Cetona, in provincia di Siena, l'uomo aveva dato l'allarme alla polizia

E' stato il figlio 45enne ad uccidere a botte Marisa Tosoni, l'anziana donna trovata morta nel letto della villetta a Cetona (Siena). La confessione, secondo quanto riferito dai carabinieri, è arrivata durante l'interrogatorio a cui l'uomo è stato sottoposto poco dopo aver dato l'allarme. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l'uomo, Angelo Del Ticco si sarebbe scagliato contro la madre al termine di una lite e l'avrebbe picchiata fino a causarne la morte. La donna avrebbe contestato a più riprese lo stile di vita del figlio.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti