Apple, Google e Microsoft pronte ad eliminare le password, la novità potrebbe essere operativa già dall'anno prossimo

Apple, Google e Microsoft hanno annunciato di voler eliminare, per sempre, la necessità di autenticarsi ai servizi digitali con le password . Per questo, come anticipa l'agenzia Ansa, svilupperanno un'infrastruttura per consentire il login, senza chiave alfanumerica, su smartphone, per Android e iOS, computer, per Windows e macOS, e browser, per Chrome, Edge e Safari, e che dovrebbe iniziare a essere operativa già dal prossimo anno .





La Fido Alliance

A mettere d'accordo i tre big tech è stata la Fido Alliance, fondata nel 2013, il cui obbiettivo principale è "promuovere standard di autenticazione che aiutino a ridurre l'eccessiva dipendenza del mondo dalle password". La notizia è arrivata a ridosso del World Password day. Stando al rapporto annuale di Verizon sulle violazioni dei dati informatici, l'80% di questi è ancora causato da password insicure e credenziali deboli .





Lo smartphone al posto delle password

Come spiegato in una nota ufficiale di Apple, una volta che il sistema sarà operativo si potrà utilizzare lo smartphone per accedere a un'app o un servizio web, indipendentemente dal software operativo o dal browser in uso . La stessa operazione che più volte al giorno eseguiamo per sbloccare il telefono, dal riconoscimento di viso e impronte ai codici, basterà per entrare in siti e applicazioni, come mezzo di autenticazione veloce e sicuro . Gli utenti, inoltre, potranno accedere, automaticamente, alle proprie credenziali su più dispositivi, senza dover registrare nuovamente ogni account.





La lotta agli hacker

Sebbene Apple, Google e Microsoft supportino, da tempo, lo standard di accesso senza password creato dalla Fido Alliance, non c'è ancora una completa operabilità tra piattaforme di tali aziende, applicazioni e standard di sicurezza. Secondo i tre colossi, la novità renderà molto più difficile, per gli hacker, rubare le informazioni di accesso, vista l'assenza di chiavi in numeri e lettere e la sola presenza dello smartphone, come mezzo di login.