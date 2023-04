Ariano Polesine, Rkia Hannaoui sarebbe stata uccisa accidentalmente dal figlio di 8 anni

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

Per gli inquirenti era un vero e proprio giallo quello della morte di Rkia Hannaoui, 32enne di origine marocchina residente ad Ariano Polesine, in provincia di Rovigo, trovata agonizzante nella cucina della sua abitazione una settimana fa. Solo gli accertamenti medici in ospedale avevano evidenziato la presenza di un proiettile nella testa della donna, che era stata poi dichiarata morta il giorno seguente. Un fascicolo rimasto senza indagati per giorni. Oggi la svolta: ad esplodere il colpo che l'ha portata alla morte sarebbe stato il più piccolo dei sui due figli, di 8 e 11 anni.

A SPARARE IL BAMBINO

A trovare la donna a terra erano stati proprio i due bambini, che avevano dato l'allarme avvisando un vicino di casa che aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e del 118. Al momento dello sparo, in casa non c'erano altre persone. Il papà si trovava in un altro luogo per lavoro. Secondo gli investigatori si è trattato di un incidente. I bambini avrebbero scoperto alcune armi che un vicino teneva custodite in un capanno adiacente all'abitazione. Tornati in casa il più piccolo avrebbe maneggiato la pistola, da cui sarebbe partito il colpo mortale. Gli inquirenti non avevano trovato l'arma. Fino a questa mattina, quando è stata rinvenuta in un campo vicino alla casa in cui viveva la famiglia. Ancora non è chiaro come sia finita lì. Ora i piccoli si trovano con il papà a casa di uno zio. Ancora in corso gli accertamenti.