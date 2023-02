Ariete a RTL 102.5: “Amadeus ha fatto un ottimo lavoro. Il Festival incontra i gusti di tutti"

Ieri sera Ariete ha esordito sul palco dell’Ariston con il suo brano ‘Un mare di guai’. Ai microfoni di RTL 102.5, Ariete racconta l'emozione della sua prima volta in gara al festival della canzone italiana. «Sono molto contenta di come è andata ieri sera, ero molto emozionata. Mi sono riguardata, durante l’esibizione mi si è un po’ spezzata la voce ed ho un po’ rosicato perché non mi era mai successo, probabilmente è stata l’emozione», racconta a RTL 120.5.

Il brano in gara è stato co-scritto con Calcutta: «'Un mare di guai' è stato realizzato a luglio 2022 e poi ci sono tornata su con Calcutta ad ottobre». E su Amadeus e i suoi ultimi Festival Ariete dichiara: «Amadeus ha fatto un bel lavoro, i risultati si vedono. Da ragazza giovane quale sono mi sento rappresenta a livello musicale. Questo Festiva di Sanremo incontra i gusti dei giovani ma cerca di accontentare tutti. La mia presenza non esclude quella di altri, è un giusto mix. Sono proprio contenta del cast di quest’anno».