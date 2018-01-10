Arisa-Levante e le frecciatine su Instagram

Arisa-Levante e le frecciatine su Instagram

Arisa-Levante e le frecciatine su Instagram

Redazione Web

10 gennaio 2018, ore 09:47

Le due cantanti hanno poi smentito tutto: era uno scherzo

Scintille tra Arisa e Levante che, dopo Vanity Fair ha fatto notare la somiglianza tra le due grazie al nuovo look della cantante di “Sincerità”, si sono mandate frecciate a colpi di video su Instagram. A dare il via alle danze è stata Levante che in una stories ha detto “C’è una cosa che mi ha fatto riflettere: la colazione. Io amo fare colazione con dei cereali al cioccolato di cui non dirò il marchio. E ieri non trovavo la mia scatola, quella del marchio che preferisco e mi sono dovuta accontentare di una... imitazione”.
Non si è fatta attendere la risposta di Arisa che subito ha pubblicato “Devi ancora mangiarne di cereali sottomarca!”. I fan quindi si sono divisi nei #TeamArisa e #TeamLevante fino a ieri sera, quando le due hanno dichiarato che si trattava di uno scherzo. Sarà vero?

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