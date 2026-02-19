Arrestato l'ex principe Andrea. Il fratello di Re Carlo travolto dallo scandalo Epstein





L’ex principe, Andrea Windsor-Mountbatten, fratello del Re Charles III, è stato arrestato dalla polizia britannica per abuso d'ufficio. Lo riportano la Bbc e altri media britannici. L'arresto è avvenuto nella residenza del fratello del Re, a Wood Farm, Sandringham, nell’est dell’Inghilterra. Andrea, che proprio oggi compie 66 anni, recentemente era stato privato dei titoli nobiliari.



L'ACCUSA

Secondo quanto riferito dalla Thames Valley Police, l’arresto segue le indagini su un’accusa secondo cui Mountbatten-Windsor avrebbe passato documenti governativi riservati al finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in circostanze misteriose in carcere nel 2019. I dettagli dell’inchiesta emergono da documenti recentemente resi pubblici dal governo statunitense. Andrew Mountbatten-Windsor, noto in passato come principe Andrew, ha sempre negato qualsiasi illecito e ha dichiarato di rammaricarsi per la sua amicizia con Epstein, ma non ha rilasciato commenti dopo la pubblicazione dei file.



LO SCANDALO

Lo scandalo Epstein, dunque, continua a terremota la casa reale di Windsor. Dai files pubblicati dal dipartimento di Giustizia Usa sono spuntate delle foto dell'ex principe Andrea, durante un viaggio in Cina, ritratto insieme a modelle e attrici. Non si trattava di un viaggio di piacere, ma di una missione svolta quando Andrea era l'inviato commerciale di Londra. Il Dipartimento di Giustizia Usa, obbligato a produrre l'elenco dall'Epstein Files Transparency Act, ha inviato al Congresso anche un elenco di "persone politicamente esposte" presenti nei milioni di file pubblicati relativi alle indagini sul defunto finanziere pedofilo.



