Arrestato ladro, carabiniere compra pannolini per il figlio

10 settembre 2019, ore 21:00
E' successo in provincia di Modena, l'uomo, 24 anni, ha ringraziato il militare dell'Arma
Arrestato dopo l'ennesimo furto, nell'udienza di convalida ha ringraziato il comandante della stazione dei carabinieri che, venendo a sapere che il ladro non aveva soldi per i pannolini del figlio, glieli ha comprati di tasca sua. E' successo a Modena, dove il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per un italiano di 24 anni, conosciuto come 'il ladro dei tombini di Modena': utilizzando tombini presi in strada, ha spaccato varie vetrine per rubare. L'ultimo arresto è di ieri, da parte dei militari della stazione del paese di Spilamberto, dove ultimamente si erano verificati alcuni furti con spaccata. Già ai domiciliari, il 24enne era uscito di casa in bicicletta: è stato fermato nel parcheggio di una lavanderia self-service e, perquisito, gli sono stati trovati addosso arnesi da scasso e circa 100 euro, da poco rubati nella lavanderia. Nell'udienza di convalida gli è stata anche notificata un'altra ordinanza di custodia cautelare in carcere, per episodi commessi in un'altra città.