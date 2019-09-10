Arrestato ladro, carabiniere compra pannolini per il figlio

E' successo in provincia di Modena, l'uomo, 24 anni, ha ringraziato il militare dell'Arma

Arrestato dopo l'ennesimo furto, nell'udienza di convalida ha ringraziato il comandante della stazione dei carabinieri che, venendo a sapere che il ladro non aveva soldi per i pannolini del figlio, glieli ha comprati di tasca sua. E' successo a Modena, dove il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per un italiano di 24 anni, conosciuto come 'il ladro dei tombini di Modena': utilizzando tombini presi in strada, ha spaccato varie vetrine per rubare. L'ultimo arresto è di ieri, da parte dei militari della stazione del paese di Spilamberto, dove ultimamente si erano verificati alcuni furti con spaccata. Già ai domiciliari, il 24enne era uscito di casa in bicicletta: è stato fermato nel parcheggio di una lavanderia self-service e, perquisito, gli sono stati trovati addosso arnesi da scasso e circa 100 euro, da poco rubati nella lavanderia. Nell'udienza di convalida gli è stata anche notificata un'altra ordinanza di custodia cautelare in carcere, per episodi commessi in un'altra città.

