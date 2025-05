Arriva il caldo, da domani estate, ma non per tutti

Se la prima parte della settimana ha risentito ancora di una primavera quasi interamente caratterizzata dal maltempo, con temperature decisamente inferiori alla media, da domani arriverà il tanto desiderato caldo estivo. Nei prossimi giorni, nelle regione dell’Italia centro-settentrionali si potranno registrare temperature con differenze anche di 15° C tra oggi ed il weekend. In molte città del Nord come Milano, Trento e Bologna, si toccheranno punte anche prossime ai 30-32°C, contro i 14-15°C di questi ultimi giorni. Ancora in bilico il Sud, a causa di una circolazione di bassa pressione, che porterà frequenti temporali sulle zone interne peninsulari e su quelle appenniniche. Per quanto riguarda l'allerta sul maltempo in Emilia-Romagna, per domani, venerdì 31 maggio, l’allerta legata alle piene dei fiumi passerà da 'rossa' ad 'arancione', da elevata a moderata. Dalla prossima serata, a Modena e provincia i ponti saranno riaperti, considerato che la piena del fiume Secchia nella cittadina emiliana è diminuita più velocemente del previsto.