Arrivano le medaglie della Zecca, coniate per il Napoli campione d'Italia

Il Napoli Campione d’Italia viene celebrato anche dalla Zecca che ha coniato ben due medaglie celebrative, in oro e in argento, realizzate in occasione del terzo titolo conquistato dalla Società Sportiva Calcio Napoli. Alla presentazione, che si è tenuta nella sede della Zecca erano presenti anche il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e il Capitano Giovanni Di Lorenzo. L'autore delle medaglie, che avranno una tiratura limitata è Valerio De Seta, maestro incisore della Zecca di Stato.





La medaglia

Saranno solo 1926 gli esemplari della medaglia d’oro coniata per la vittoria dello scudetto, dove il numero coincide con l’anno di nascita della Società Sportiva Calcio Napoli. Il secondo conio, quello in argento, invece avrà una tiratura illimitata. Le medaglie avranno sul lato "dritto" il logo della Società Sportiva Calcio Napoli e la data "2022-2023"; nel giro, la scritta "SSC NAPOLI CAMPIONE D'ITALIA, con lo scudetto tricolore. La medaglia d’oro, avrà sul rovescio gli spalti dello stadio Diego Armando Maradona. Entrambe saranno messe in vendita dal prossimo 22 maggio. portale e-commerce dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. I tifosi potranno acquistare quella in argento anche di Filatelia di Poste Italiane.