“Articolo 31 - Il Ritorno”: venerdì 19 maggio 2023, in diretta dal Mediolanum Forum di Assago, RTL 102.5 trasmetterà il concerto in radiovisione

RTL 102.5 è radio ufficiale di “Articolo 31 - Il Ritorno”, i quattro attesissimi appuntamenti live di J-Ax e Jad. Prodotto da Vivo Concerti, l’attesissimo tour rappresenta il ritorno del duo che - dopo l’esperienza alla 70esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Un bel viaggio” - torna insieme sul palco per quattro concerti evento, tutti sold out, al Mediolanum Forum di Assago (Milano): giovedì 18, venerdì 19, mercoledì 24, giovedì 25 maggio.

RTL 102.5, radio ufficiale del tour, trasmetterà in diretta in radiovisione il concerto del 19 maggio degli Articolo 31. A partire dalle 21:00, in diretta dal Mediolanum Forum di Assago, gli ascoltatori della prima radiovisione d’Italia potranno seguire la diretta su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky) e sulla piattaforma RTL 102.5 Play. Inoltre, RTL 102.5 regala i biglietti per assistere alle quattro date milanesi dell’iconico duo. Visitando la sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play, alcuni fortunati ascoltatori della prima radiovisione d’Italia potranno ricevere grandi sorprese.

L’opening act delle quattro date milanesi sarà affidato a Wlady, fratello minore di Jad, dj e produttore discografico. Sul palco, al fianco di J-Ax e Jad, una band formata da sei elementi: Marco Arata (direttore band, chitarrista e corista), Space One (seconda voce e hype man), Fabio B (dj), Giulia Jean (corista), Linda Pinelli (basso) e Steve Luchi (batteria), oltre allo storico collettivo “Spaghetti Funk”.

Tra hit indimenticabili e brani che hanno segnato il rap italiano, la musica degli Articolo 31 abbraccia tre generazioni. Dopo lo scioglimento, avvenuto nel 2006 e dopo nove album, il duo torna insieme nel febbraio 2023. Dopo diciassette anni, per l’attesa reunion, J-Ax e Jad scelgono il palco del Festival di Sanremo, dove si presentano con “Un bel viaggio”, un brano autobiografico e sentimentale che ripercorre le fasi di successo e quelle più buie della loro storia. Gli Articolo 31 porteranno in concerto più di 30 canzoni, oltre due ore e mezza di musica ed energia per una festa all’insegna del rap, del funky e del pop.