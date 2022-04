Asap Rocky rilasciato su cauzione, il rapper, partner di Rihanna, era stato arrestato di ritorno dalle Barbados

Attesa per la maternità non certo serena per Rihanna. La storia riguarda proprio lei e il suo compagno, il popolare rapper Asap Rocky. La star internazionale della musica e della moda era all'aeroporto di Los Angeles quando il suo compagno e futuro padre, A$ap Rocky, è stato arrestato . Una scena da film poliziesco di Hollywood, con il rapper circondato e ammanettato da una decina di agenti mentre la cantante sotto shock assisteva alla scena esterrefatta. Rocky e Rihanna erano tornati da poco, con un jet privato, da una vacanza alle Barbados dove avevano passato Pasqua con la famiglia.





Arrestato per una sparatoria

Vero nome Rakim Mayers, l'attuale compagno di Rihanna è stato portato nel locale commissariato, ma successivamente rilasciato , dopo un interrogatorio durato oltre tre ore , avendo pagato una cauzione fissata a 550 mila dollari. L'arresto, sul quale stavano lavorando gli inquirenti da una settimana, è legato alle indagini su una sparatoria avvenuta nello scorso mese di novembre . Secondo l'accusa, Rocky avrebbe ferito, di striscio, un conoscente, con il quale aveva avuto una lite in strada. "Speravano di trovare anche l'arma che ha fatto fuoco", hanno detto fonti di Tmz, e, assieme al jet privato che lo riportava negli Stati Uniti, gli agenti della polizia locale hanno anche perquisito la sua abitazione: ecco, dunque, il perchè della sorpresa, contro la prassi della polizia di Los Angeles, di avvisare gli avvocati del sospetto, per ottenerne la resa volontaria. Sta adesso alla procura di Los Angeles decidere se chiedere l'incriminazione o meno. Rocky, comunque, dovrà ripresentarsi in tribunale il 17 agosto prossimo.