Aspettando gli ultimi verdetti in serie A, molte squadre cambieranno allenatore; Ranieri e Iachini hanno già annunciato l'addio

Manca una giornata al termine della serie A e aspettiamo ancora i verdetti che riguardano la qualificazione alla prossima Champions League. Tante squadre hanno già deciso di cambiare allenatore. Nelle ultime ore è arrivato l'addio ufficiale di Claudio Ranieri e Beppe Iachini, che hanno salutato, rispettivamente, Sampdoria e Fiorentina. A Roma, sponda giallorossa, da qualche settimana, è ufficiale l'arrivo di Josè Mourinho al posto di Paulo Fonseca.





In casa Inter resta o no Conte ?

Antonio Conte aspetta garanzie economiche e di organico per decidere di restare in nerazzurro, o meno, dopo lo scudetto vinto quest'anno. Alla fine, dicono i ben informati, il tecnico pugliese dovrebbe convincersi a proseguire il ciclo iniziato a Milano . La Juventus darà il benservito ad Andrea Pirlo, considerato ancora acerbo come allenatore a certi livelli, nonostante la vittoria in Coppa Italia, salvo clamorose e, per ora, non immaginabili sorprese. Per sostituirlo la dirigenza bianconera sta pensando soprattutto a un cavallo di ritorno : Massimiliano Allegri, ma non si esclude un colpo a effetto. In casa Napoli il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe incontrato, oggi, in un ristorante di Castelvolturno, Rino Gattuso, per provare a ricucire lo strappo tra i due e, dopo gli ottimi risultati delle ultime settimane, la permanenza all'ombra del Vesuvio dell'allenatore calabrese potrebbe essere più vicina . Luciano Spalletti e il tecnico francese del Lille, Christophe Galtier, restano alla finestra.





Milan e Lazio in bilico