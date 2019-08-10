Atalanta, boom abbonamenti in sole tre ore

10 agosto 2019, ore 22:00
Campagna aperta alle 10.00 di questa mattina, già 2 mila abbonati in Curva Nord
Duemila tessere già emesse dalle ore 10 alle ore 13: a tre ore dall'apertura della campagna abbonamenti l'Atalanta registra già un boom di richieste. La prima fase di prelazione si chiuderà il 17 agosto consentendo ai tesserati dell'anno scorso nei settori Curva Pisani, Distinti Nord e Tribuna UBI Banca Laterale scoperta (Lato Nord) di scegliere il proprio posto nella ricostruenda Curva Nord Pisani, i cui lavori si chiuderanno il 22 settembre prossimo. Il settore ospiterà 9.135 posti a sedere, di cui 2 mila già assegnati all'ora di pranzo di oggi. La società ha comunicato inoltre che sono state emesse 727 nuove Dea Card.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Serie A 2025/26 al via: tutti a caccia del Napoli, tra ritorni illustri, novità regolamentari e un mercato ancora aperto
La Serie A 2025/26 riapre i battenti con quattro anticipi: alle 18.30 Genoa-Lecce e Sassuolo-Napoli, alle 20.45 Roma-Bologna e Milan-Cremonese, tra grandi aspettative, voti nuovi e novità nei regolamenti; è caccia aperta alla squadra di conte, favorita per il bis scudetto
Serie A, Bologna-Como 1-0, Parma-Atalanta 1-1, Napoli-Cagliari 1-0, Pisa-Roma 0-1
Il Napoli soffre ma batte il Cagliari a 20 secondi dalla fine del recupero con Anguissa, la Roma con Soulè batte il Pisa, un gol di Orsolini regala i primi tre punti al Bologna, pareggio tra Parma e Atalanta