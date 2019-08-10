Atalanta, boom abbonamenti in sole tre ore

Redazione Web

10 agosto 2019, ore 22:00

Campagna aperta alle 10.00 di questa mattina, già 2 mila abbonati in Curva Nord

Duemila tessere già emesse dalle ore 10 alle ore 13: a tre ore dall'apertura della campagna abbonamenti l'Atalanta registra già un boom di richieste. La prima fase di prelazione si chiuderà il 17 agosto consentendo ai tesserati dell'anno scorso nei settori Curva Pisani, Distinti Nord e Tribuna UBI Banca Laterale scoperta (Lato Nord) di scegliere il proprio posto nella ricostruenda Curva Nord Pisani, i cui lavori si chiuderanno il 22 settembre prossimo. Il settore ospiterà 9.135 posti a sedere, di cui 2 mila già assegnati all'ora di pranzo di oggi. La società ha comunicato inoltre che sono state emesse 727 nuove Dea Card. 

