Atletica: parla il campione olimpico Marcell Jacobs, in vista dei Campionati mondiali di Budapest

"Quest'anno è iniziato 'nì, ma può finire al top, puntiamo tutto sul Campionato del mondo di agosto a Budapest. Tra pochi mesi saranno trascorsi due anni da Tokyo. Pare ieri, non sembra passato così tanto tempo. Nell'anno dopo le Olimpiadi avrei voluto conquistare le tre medaglie che c'erano in palio: sono riuscito a portarne a casa due nonostante sia stato un anno complicato. A Parigi 2024 ci arriverò da campione olimpico e farà tutto un altro effetto. Sarà uno stadio pieno di gente rispetto a Tokyo dove non c'era nessuno Il gruppo della staffetta è molto affiatato, in questa settimana proveremo molti cambi, poi toccherà al responsabile della velocità fare le sue dichiarazioni su quella che sarà la staffetta effettiva". Così Marcell Jacobs, oro olimpico nei 100 metri, prima dell'allenamento con le staffette azzurre allo stadio Paolo Rosi di Roma.





Marcell Jacobs e il timore di un nuovo infortunio

“Nella vita si può fare tutto alla perfezione e poi può arrivare quel momento che non vorresti mai, non è neanche così facile prevederlo: io cerco di fare tutto al meglio e non lasciare nulla al caso. Agli infortuni non penso e spero che tutto andrà bene. Con la preparazione siamo in una fase di alta intensità, stiamo lavorando tanto, non per niente abbiamo deciso di gareggiare molto più avanti. A fine allenamento mi trascino più che cammino, visti i carichi di lavoro che facciamo. Ma sto molto bene. Stiamo entrando in un mese abbastanza critico, perché è quello in cui negli ultimi due anni è capitata qualche problematica, ma cerchiamo di fare tutto nel migliore dei modi. Quando debutterò? Non lo so, non c'è ancora una data stabilita".





Marcell Jacobs e la rivalità con lo statunitense Fred Kerley

“Ci divertiamo, dobbiamo tirare fuori questa sfida che io voglio e lui pure, cercheremo di farla capitare prima del campionato del mondo, e poi giocarci tutto là. A me queste cose piacciono un sacco, ho sempre desiderato che a un certo punto della mia carriera si creassero queste sfide, questo 'trash talking' per coinvolgere più persone e divertirci noi in primis. L'obiettivo principale dell'anno è il mondiale di Budapest, l'unica medaglia che manca e che dobbiamo portare a casa".