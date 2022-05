Attacco hacker a siti web di autorità e ministeri italiani, rivendicazione del collettivo russo Killnet

Dallo scoppio dell'invasione russa in Ucraina è stato chiaro come la guerra informatica corra parallelamente a quella militare sul campo, seppure con modalità e mezzi molto diversi. Una guerra che ha conosciuto una serie di attacchi a volte da parte di attori non sempre riconducibili a Mosca o Kiev. E nel corso delle settimane sono stati più volte tirati in ballo Paesi apparentemente estranei al conflitto che però sono stati oggetto di attacchi hacker o simili. Nelle scorse ore anche il nostro Paese è stato sotto attacco di pirati informatici che hanno preso di mira nella notte diversi siti internet di molte istituzioni italiane. A rivendicare l'iniziativa è stato il collettivo russo Killnet, che già negli scorsi giorni aveva parlato di un attacco agli Stati uniti e a diversi Paesi europei tra cui anche l'Italia.





La rivendicazione

Una rivendicazione arrivata su Telegram, un social network che più volte è stato protagonista di questo tipo di annunci: il collettivo Killnet, proveniente dalla Russia, ha reso noto di aver preso di mira i siti web del Consiglio Superiore della Magistratura e dei ministeri degli Esteri, dell'Istruzione e della Cultura. Non solo però: il collettivo ha pubblicato una lista di circa cinquanta tra istituzioni, ministeri, aziende e autorità oggetto di attacchi informatici. Nella rivendicazione Killnet scrive "fuoco a tutti", facendo seguito a un altro messaggio in cui venivano fornite le istruzioni "per liquidare la struttura informativa italiana" e con cui si chiedeva un attacco per quarantotto ore che escludesse però il sistema sanitario.