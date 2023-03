Attesa a Mosca per il vertice tra Putin e Xi Jin Ping, Russia e Cina fanno quadrato contro l'Occidente

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Prima di incontrarsi di persona, i due leader hanno preparato il terreno con un reciproco scambio di cortesie. Lo hanno fatto tramite editoriali sui rispettivi organi di stampa ufficiali. Vladimir Putin ha sottolineato che nutre grandi speranze in vista di questo vertice russo-cinese, Xi Jing Ping ha cercato di mantenersi in equilibrio tra l’invocare la pace e non attaccare l’amico russo.

PUTIN: "MINACCIA COMUNE"

Vladimir Putin ha svelato vedere con favore l’impegno di Pechino per svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione della crisi internazionale a più di un anno dall’invasione dell’Ucraina: “In relazione agli eventi che si stanno verificando in Ucraina, per comprendere la loro origine e le vere cause, accogliamo con favore la volontà della Cina di svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione della crisi”. Secondo il capo del Cremlino Russia e Cina stanno combattendo una minaccia comune. Per questo ha ribadito l’importanza di un rapporto che “è sempre più forte, al livello più alto della storia. La visita di Xi Jin Ping costituisce un evento storico che riafferma la natura speciale del partenariato Russia-Cina. Xi è un buon vecchio amico con il quale abbiamo raggiunto un livello di fiducia senza precedenti nel nostro dialogo politico, la nostra cooperazione strategica è diventata di natura veramente globale ed è alle porte di una nuova era".