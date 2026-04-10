Auguri alla Polizia di Stato, che compie 174 anni. Tutto il programma della manifestazione romana

Oggi grandi festeggiamenti nella Capitale per la Polizia di Stato, che celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà nell’incantevole cornice di Piazza del Popolo a Roma.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

La giornata è iniziata alle 9 presso la Scuola Superiore di Polizia con la tradizionale deposizione da parte del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di una corona d’alloro al Sacrario dei Caduti, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani. Alle ore 11 si è tenuta la cerimonia istituzionale in Piazza del Popolo.

Nel pomeriggio il personale della Polizia di Stato in uniforme storica garantirà il servizio di Guardia d’Onore al Palazzo del Quirinale, con il tradizionale cambio della guardia. Saranno inoltre premiati i poliziotti che si sono distinti durante il servizio.

IL VILLAGGIO ALLESTITO IN PIAZZA DEL POPOLO

Anche quest’anno, il 174° anniversario rappresenta un’importante occasione per avvicinare i cittadini al mondo della Polizia di Stato grazie al Villaggio della Legalità, che dal pomeriggio del 10 alla mattina del 13 aprile animerà Piazza del Popolo con stand espositivi, dimostrazioni operative e incontri con le diverse articolazioni della Polizia. Nel pomeriggio del 12, si esibirà la Banda della Polizia di Stato.

LA POLIZIA CHE GUARDA AL FUTURO

I visitatori potranno scoprire da vicino il lavoro della Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica, della Polizia Scientifica, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Stradale, della Direzione Centrale di Sanità, dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale, della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, della Direzione Centrale Anticrimine, dell’Ispettorato delle Scuole, della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale, della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e di molte altre articolazioni che ogni giorno operano per la sicurezza del Paese.

Sarà posizionata in piazza del Popolo una pista da curling e una struttura per l’arrampicata del centro addestramento alpino di Moena. Tutti potranno cimentarsi in queste divertenti esperienze. Sempre in piazza sarà allestita un’aula multimediale della Polizia scientifica che coinvolgerà tutti i presenti nella risoluzione di un caso di indagine.

In piazza anche un percorso della memoria con la Quarto Savona 15, l’auto della scorta del giudice Falcone, e l’Alfa Romeo Alfetta 1.8, auto su cui viaggiavano 3 uomini della scorta di Aldo Moro.

Sarà istallato un angolo commemorativo murario su cui saranno impressi i nomi di 21 poliziotti delle scorte che, dal giugno 1976 al luglio 1992, hanno perso la vita durante il servizio.

Il Villaggio offrirà un ricco programma di conferenze ed esibizioni operative aperte al pubblico di tutte le età, con un’attenzione particolare ai giovani, alla prevenzione e al futuro.

Inoltre, nel pomeriggio di venerdì la trasmissione radiofonica sarà presente in piazza da dove sarà realizzata la diretta; nel pomeriggio di sabato l’associazione “le ali della mente” tratterà il tema della violenza di genere con una rappresentazione teatrale; la mattina di domenica si esibirà il gruppo musicale i “ladri di carrozzelle”. Non mancherà un momento dedicato allo sport con numerose esibizioni degli atleti delle Fiamme oro.

Il lunedì mattina sarà dedicato agli studenti; numerose le iniziative realizzate per loro. In particolare, ad attenderli uno spettacolo realizzato con la collaborazione di Geronimo Stilton e rappresentazioni teatrali “la sostanza dei sogni e il principe blu” sul tema della disabilità da parte dell’associazione “io posso”.

Arricchiranno il programma anche le dimostrazioni delle unità cinofile e degli artificieri. Il pubblico potrà inoltre assistere alle esibizioni della Fanfara a cavallo.

Nella giornata di sabato inoltre sarà possibile sottoporsi gratuitamente a visite otorino laringoiatra e nella giornata di domenica a visite cardiologiche grazie al personale medico della Polizia di Stato. Saranno, altresì, effettuate delle dimostrazioni BLSD per illustrare le manovre di primo soccorso per salvare persone in arresto cardiaco.

GLI ALTRI LUOGHI DELLA CAPITALE

Le attività legate alla celebrazione del 174° anniversario interesseranno anche altri luoghi iconici della capitale:

- Piazza del Viminale, ove i Maestri Infioratori del Comune di Genzano realizzeranno un suggestivo quadro infiorato e ove saranno esposte auto storiche e moderne;

- Galleria Alberto Sordi, in Piazza Colonna, che ospiterà la mostra “Insospettabili: sviluppiamo abilità contro le frodi online”, un progetto della Polizia Postale realizzato in collaborazione con Giffoni Film Festival e Generazioni Connesse, con il contributo esclusivo della Federazioni Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria e di Fondo Sviluppo”.







