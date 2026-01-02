Aurora Livoli: un 57enne peruviano è stato fermato, ha precedenti per vari reati, attesa per l'autopsia

Aurora Livoli: un 57enne peruviano è stato fermato, ha precedenti per vari reati, attesa per l'autopsia

Aurora Livoli: un 57enne peruviano è stato fermato, ha precedenti per vari reati, attesa per l'autopsia Photo Credit: Ansa

Redazione Web

02 gennaio 2026, ore 16:00

L'uomo è stato ripreso mentre camminava con la ragazza in metropolitana, il fermo è stato eseguito per una aggressione compiuta due giorni prima il ritrovamento di Aurora


C'è un indagato per la morte di Aurora Livoli, la 19enne i cui resti sono stati trovati lunedì scorso in un cortile di via Paruta, alla periferia nord di Milano. Si tratta di un cittadino peruviano di 57 anni che i carabinieri hanno fermato il giorno successivo al ritrovamento del cadavere, ma per una tentata rapina commessa poco prima dell'incontro con la ragazza. Sono state le immagini delle telecamere della metropolitana a far convergere i sospetti sul 57enne di origine peruviane indagato. Il suo interrogatorio sta per svolgersi. Ancora in corso, intanto, l'autopsia, che dovrà far luce sulle cause del decesso.

Il sospetto fermato ha numerosi precedenti

Nella serata del 30 dicembre scorso, i militari del nucleo investigativo di Milano e del nucleo operativo della compagnia Milano Porta Monforte, hanno proceduto al rintraccio e al fermo di polizia giudiziaria nei confronti dell'uomo, con precedenti per violenza sessuale, irregolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato del delitto di tentata rapina aggravata commessa ai danni di una 19enne peruviana.

 L'uomo, nella serata del 28 dicembre, all'interno della stazione metropolitana M2 Cimiano, aveva aggredito violentemente alle spalle la giovane rimasta sola sulla banchina, impossessandosi del suo telefono cellulare, stringendola al collo con un braccio e tenendole la bocca chiusa con l'altra mano per impedirle di richiedere aiuto. Mentre la stava trascinando in un angolo della stazione, la giovane, vedendo l'arrivo di un treno, ha tentato di divincolarsi, riuscendo a reimpossessarsi del telefono e venendo poi soccorsa dai passanti, mentre il peruviano si dava alla fuga, facendo perdere le proprie tracce, tentando anche di mascherarsi tra i passanti indossando il suo giubbotto 'double face' al contrario.

 Ulteriori accertamenti, ancora in corso da parte dei carabinieri, hanno poi fatto ricondurre gravi indizi di colpevolezza a carico dello stesso uomo in ordine al rinvenimento del cadavere di Aurora Livoli.


Argomenti

Livoli
Milano
peruviano

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Saldi al via oggi in Valle d'Aosta, da domani in tutte le altre regioni. Atteso un giro d'affari da 5-6 miliardi

    Saldi al via oggi in Valle d'Aosta, da domani in tutte le altre regioni. Atteso un giro d'affari da 5-6 miliardi

  • Il discorso di fine anno di Mattarella. La pace, la Repubblica mosaico che impegna ciascuno e ai giovani dice "non rassegnatevi"

    Il discorso di fine anno di Mattarella. La pace, la Repubblica mosaico che impegna ciascuno e ai giovani dice "non rassegnatevi"

  • Pietracatella: avvelenamento incompatibile con il veleno per topi, probabile epatite fulminante

    Pietracatella: avvelenamento incompatibile con il veleno per topi, probabile epatite fulminante

  • Ucraina: sei feriti nella notte a Odessa, i droni russi hanno colpito anche un neonato di sette mesi

    Ucraina: sei feriti nella notte a Odessa, i droni russi hanno colpito anche un neonato di sette mesi

  • Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

    Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

  • Capodanno, gli italiani si preparano a festeggiare. Tra viaggi, cenoni e fuochi d'artificio vietati in alcune città

    Capodanno, gli italiani si preparano a festeggiare. Tra viaggi, cenoni e fuochi d'artificio vietati in alcune città

  • RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening, l’estate parte da qui! Domenica 31 maggio 2026 al Centrale del Foro Italico Roma

    RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening, l’estate parte da qui! Domenica 31 maggio 2026 al Centrale del Foro Italico Roma

  • Dopo il caso Grande Fratello, Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset e parla di calunnie da parte di Corona

    Dopo il caso Grande Fratello, Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset e parla di calunnie da parte di Corona

  • Medio Oriente: colloquio cruciale tra Trump e Netanyahu su Gaza,ricostruzione solo dopo il disarmo di Hamas

    Medio Oriente: colloquio cruciale tra Trump e Netanyahu su Gaza,ricostruzione solo dopo il disarmo di Hamas

  • Donna morta a Milano, ritrovato il corpo in via Paruta, potrebbe essere stata violentata e uccisa

    Donna morta a Milano, ritrovato il corpo in via Paruta, potrebbe essere stata violentata e uccisa

Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

La tempesta mediatica che ha investito il conduttore televisivo ha portato la procura di Milano ad aprire un'indagine

Barista accoltellato davanti al locale dove lavorava a Sarezzo: arrestato un moldavo, che ha confessato il delitto

Barista accoltellato davanti al locale dove lavorava a Sarezzo: arrestato un moldavo, che ha confessato il delitto

E' accaduto in provincia di Brescia. L'agguato è avvenuto nel parcheggio del Bar Bellavista, che è di proprietà della moglie della vittima. L'aggressore ha 32 anni e un passato turbolento

Ad Arezzo assolto Sandro Mugnai, l’uomo che sparò al vicino di casa ferendolo mortalmente

Ad Arezzo assolto Sandro Mugnai, l’uomo che sparò al vicino di casa ferendolo mortalmente

Ho sempre avuto fiducia nella giustizia, ha commentato l’artigiano 56enne che aprì il fuoco mentre la sua casa rischiava di essere abbattuta con una ruspa dalla vittima