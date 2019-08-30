Australia, barriera corallina a rischio per cambiamenti climatici

30 agosto 2019, ore 21:00
Le ondate di calore causate dal cambiamento del clima hanno determinato la perdita di habitat, con forte impatto sulla fauna marina
In cinque anni è rapidamente peggiorato lo stato di salute della grande barriera corallina che si estende per 2300 km al largo della costa nordest dell'Australia, la più grande struttura vivente al mondo e patrimonio mondiale Unesco. Gli esperti dell'Authority del Parco Marino della grande barriera corallina hanno declassato da "poor" a "very poor", ossia da cattive a pessime le sue prospettive, nella valutazione che conducono ogni cinque anni. E il cambiamento climatico è ritenuto la minaccia principale. Il rapporto conclude che i banchi corallini hanno subito un declino in seguito a due ondate successive di calore e di conseguente sbiancamento nel 2016 e 2017, che hanno causato perdita estesa di habitat e degrado, con impatto su pesci tartarughe e uccelli marini. Gli autori avvertono che le difficoltà della barriera non si attenueranno se non vi sarà un'azione urgente, nazionale e globale, per affrontare la crisi climatica.
