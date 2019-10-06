Austria, ragazzo uccide fidanzata e quattro suoi familiari

Austria, ragazzo uccide fidanzata e quattro suoi familiari

Austria, ragazzo uccide fidanzata e quattro suoi familiari

Redazione Web

06 ottobre 2019, ore 12:59 , agg. alle 14:41

Il 25enne è presentato in commissariato, ha posato la pistola sul tavolo e ha detto: "Ho appena ucciso 5 persone"

Un ragazzo ha ucciso cinque persone e si è poi costituito alla polizia questa notte a Kitzbuehel, noto centro turistico nel Tirolo austriaco. Si tratterebbe della fidanzata e i suoi familiari. Secondo la ricostruzione della polizia l'assassino, un 25enne di Kitzbuehel, era stato lasciato dalla fidanzata diciannovenne due mesi fa. Ieri sera l'ha incontrata in un locale accompagnata da un altro ragazzo ed è nato un diverbio. Alle cinque del mattino il giovane si è quindi presentato a casa di lei, e dopo una nuova discussione è stato mandato via dal padre della ragazza. Il 25enne è quindi tornato a casa, ha preso la pistola del fratello, si è intrufolato nell'abitazione dell'ex fidanzata rompendo il vetro della finestra ed ha ucciso la ragazza, il suo nuovo fidanzato e altri familiari che si trovavano nell'appartamento. Poi si è presentato in commissariato, ha posato la pistola sul tavolo e ha detto: "Ho appena ucciso 5 persone".                                                                       

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Serie A, Parma-Fiorentina 1-0, Lecce-Como 0-3, Torino-Cagliari 1-2, Udinese-Lazio 1-1, Pisa-Juventus 0-2

    Serie A, Parma-Fiorentina 1-0, Lecce-Como 0-3, Torino-Cagliari 1-2, Udinese-Lazio 1-1, Pisa-Juventus 0-2

  • Accoltellato in un raid nelle zone della movida, a Napoli, grave un 18enne, si costituiscono due minorenni

    Accoltellato in un raid nelle zone della movida, a Napoli, grave un 18enne, si costituiscono due minorenni

  • Arrestate 9 persone accusate di avere finanziato Hamas, la premier Giorgia Meloni esprime apprezzamento per l’operazione

    Arrestate 9 persone accusate di avere finanziato Hamas, la premier Giorgia Meloni esprime apprezzamento per l’operazione

  • Terrorismo, ad Hamas finanziamenti dall'Italia per sette milioni di euro. Nove gli arrestati

    Terrorismo, ad Hamas finanziamenti dall'Italia per sette milioni di euro. Nove gli arrestati

  • Sci: da Livigno a Semmering, fine 2025 con i giovani talenti azzurri

    Sci: da Livigno a Semmering, fine 2025 con i giovani talenti azzurri

  • Laura Mattarella, un onore e un dovere il ruolo da first lady

    Laura Mattarella, un onore e un dovere il ruolo da first lady

  • Le celebrazioni religiose di Natale con Papa Leone XIV. Il Pontefice, il Natale del Signore è il Natale della Pace

    Le celebrazioni religiose di Natale con Papa Leone XIV. Il Pontefice, il Natale del Signore è il Natale della Pace

  • 44 giorni a Milano-Cortina, il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, a RTL 102.5: “Pronti, ora il grande auspicio è la tregua olimpica”

    44 giorni a Milano-Cortina, il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, a RTL 102.5: “Pronti, ora il grande auspicio è la tregua olimpica”

  • Usa contro l’ex commissario Ue Breton: stop al visto per la legge europea sui servizi digitali

    Usa contro l’ex commissario Ue Breton: stop al visto per la legge europea sui servizi digitali

  • Cenone e pranzo di Natale: a tavola non si risparmia, 3 miliardi e mezzo la spesa stimata, in crescita rispetto all'anno scorso

    Cenone e pranzo di Natale: a tavola non si risparmia, 3 miliardi e mezzo la spesa stimata, in crescita rispetto all'anno scorso

Conclusi i negoziati tra Ucraina e America a Miami, Trump da New York: “Lavoriamo duramente per la fine del conflitto”

Conclusi i negoziati tra Ucraina e America a Miami, Trump da New York: “Lavoriamo duramente per la fine del conflitto”

È terminato il colloquio a Miami tra Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente e per le missioni di pace, e Umerov, segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa.

Colloquio Usa-Ucraina in Florida, Trump: "Buone possibilità per un accordo Russia-Ucraina"

Colloquio Usa-Ucraina in Florida, Trump: "Buone possibilità per un accordo Russia-Ucraina"

Le delegazioni definiscono produttivi i colloqui a Miami. Oggi Witkoff in Russia da Putin

La strage in Australia, gli attentatori si erano radicalizzati. Ahmed, un eroe per caso

La strage in Australia, gli attentatori si erano radicalizzati. Ahmed, un eroe per caso

Padre e figlio avevano fatto giuramento all'Isis nel 2019. Erano armati con fucili artigianali e le forze dell'ordine conoscevano il profilo dei due attentatori. Canberra pensa di rivedere la legge sulle armi