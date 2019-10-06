Austria, ragazzo uccide fidanzata e quattro suoi familiari

Un ragazzo ha ucciso cinque persone e si è poi costituito alla polizia questa notte a Kitzbuehel, noto centro turistico nel Tirolo austriaco. Si tratterebbe della fidanzata e i suoi familiari. Secondo la ricostruzione della polizia l'assassino, un 25enne di Kitzbuehel, era stato lasciato dalla fidanzata diciannovenne due mesi fa. Ieri sera l'ha incontrata in un locale accompagnata da un altro ragazzo ed è nato un diverbio. Alle cinque del mattino il giovane si è quindi presentato a casa di lei, e dopo una nuova discussione è stato mandato via dal padre della ragazza. Il 25enne è quindi tornato a casa, ha preso la pistola del fratello, si è intrufolato nell'abitazione dell'ex fidanzata rompendo il vetro della finestra ed ha ucciso la ragazza, il suo nuovo fidanzato e altri familiari che si trovavano nell'appartamento. Poi si è presentato in commissariato, ha posato la pistola sul tavolo e ha detto: "Ho appena ucciso 5 persone".