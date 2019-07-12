Auto travolge due bambini, un morto ed uno gravissimo

Auto travolge due bambini, un morto ed uno gravissimo

Auto travolge due bambini, un morto ed uno gravissimo

Redazione Web

12 luglio 2019, ore 02:02

Un pregiudicato lanciato a forte velocità nel centro di Vittoria, nel Ragusano, trancia le gambe dei due ragazzini, 11 e 12 anni

Due cugini di 11 e 12 anni, seduti sul marciapedi davanti alla porta di casa, sono stati travolti da una jeep pirata lanciata a forte velocità nel centro storico di Vittoria (Ragusa). L'undicenne è morto sul colpo e suo cugino è stato ricoverato in gravissime condizioni nell'ospedale di Vittoria. L'auto ha tranciato le gambe di entrambi i ragazzini, trascinati per metri dal Suv. Un terzo, che stava giocando con loro, si è salvato. Il pirata, che subito dopo l'incidente si è dato alla fuga a piedi, era alla guida di una Jeep Renegade scura. A bordo altre due persone, che sono andate spontaneamente alla caserma dei carabinieri per testimoniare: "Dopo l'incidente siamo scappati perché avevamo paura di esser linciati". Gli agenti della polizia di Stato sono andati a prelevare il guidatore nella sua abitazione e lo hanno fermato: si chiama Rosario Greco, ha 37 anni e precedenti penali. Gli agenti lo hanno sottoposto all'alcol test.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Il lutto dell’Italia per la scomparsa di Pippo Baudo. Il ricordo di Mattarella

    Il lutto dell’Italia per la scomparsa di Pippo Baudo. Il ricordo di Mattarella

  • E' moto Pippo Baudo, il re dei presentatori, aveva 89 anni

    E' moto Pippo Baudo, il re dei presentatori, aveva 89 anni

  • 102° Arena di Verona Opera Festival. Un Ferragosto speciale con i Carmina Burana

    102° Arena di Verona Opera Festival. Un Ferragosto speciale con i Carmina Burana

  • Vertice Trump-Putin sull'Ucraina, Zelensky spera in una pace giusta

    Vertice Trump-Putin sull'Ucraina, Zelensky spera in una pace giusta

  • Viminale, in calo del 9% i reati ma crescono gli omicidi, i femminicidi compiuti da partner ed ex aumentano del 15%

    Viminale, in calo del 9% i reati ma crescono gli omicidi, i femminicidi compiuti da partner ed ex aumentano del 15%

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Wildflower” di Billie Eilish e “Milano Baby” di Fabri Fibra e Joan Thiele

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Wildflower” di Billie Eilish e “Milano Baby” di Fabri Fibra e Joan Thiele

  • Tennis. Jannik Sinner domina Auger-Aliassime, é semifinale a Cincinnati

    Tennis. Jannik Sinner domina Auger-Aliassime, a Cincinnati é semifinale per il numero 1 al mondo

  • Tragedia sul Monte Rosa, trovati morti due alpinisti italiani dispersi da stamattina

    Tragedia sul Monte Rosa, trovati morti due alpinisti italiani dispersi da stamattina

  • Ponte Morandi settimo anniverario del crollo che spezzò 43 vite, le cerimonie a ricordo delle vittime

    Ponte Morandi settimo anniverario del crollo che spezzò 43 vite, le cerimonie a ricordo delle vittime

  • Venere e Giove illuminano la notte sulle Dolomiti

    Venere e Giove illuminano la notte sulle Dolomiti

Doppia tragedia a Sestola, padre si toglie la vita dopo la morte del figlio caduto in un torrente

Doppia tragedia a Sestola, padre si toglie la vita dopo la morte del figlio caduto in un torrente

Fabio Marchioni, 36 anni, è morto cadendo dalle cascate del Dardagna. Il padre Aurelio, sconvolto dal dolore, si è suicidato poche ore dopo. Sgomento nella comunità di Sestola

Ragazza di 21 anni morta in piscina durante una festa privata a Palermo

Ragazza di 21 anni morta in piscina durante una festa privata a Palermo

L'ex pallavolista Simona Cinà sarebbe finita in acqua e non sarebbe stata più in grado di uscire dalla piscina durante la festa privata

Botulino: identificati i prodotti che avrebbero causato le intossicazioni in Calabria, ci sono nove indagati

Botulino: identificati i prodotti che avrebbero causato le intossicazioni in Calabria, ci sono nove indagati

La procura di Paola ha diffuso l'elenco degli indagati, ci sono anche cinque medici, le conserve alimentari hanno marchio diverso, ma provengono dallo stesso stabilimento di Scafati