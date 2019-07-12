Auto travolge due bambini, un morto ed uno gravissimo

Un pregiudicato lanciato a forte velocità nel centro di Vittoria, nel Ragusano, trancia le gambe dei due ragazzini, 11 e 12 anni

Due cugini di 11 e 12 anni, seduti sul marciapedi davanti alla porta di casa, sono stati travolti da una jeep pirata lanciata a forte velocità nel centro storico di Vittoria (Ragusa). L'undicenne è morto sul colpo e suo cugino è stato ricoverato in gravissime condizioni nell'ospedale di Vittoria. L'auto ha tranciato le gambe di entrambi i ragazzini, trascinati per metri dal Suv. Un terzo, che stava giocando con loro, si è salvato. Il pirata, che subito dopo l'incidente si è dato alla fuga a piedi, era alla guida di una Jeep Renegade scura. A bordo altre due persone, che sono andate spontaneamente alla caserma dei carabinieri per testimoniare: "Dopo l'incidente siamo scappati perché avevamo paura di esser linciati". Gli agenti della polizia di Stato sono andati a prelevare il guidatore nella sua abitazione e lo hanno fermato: si chiama Rosario Greco, ha 37 anni e precedenti penali. Gli agenti lo hanno sottoposto all'alcol test.

