Avatar di James Cameron torna al cinema in 4K per prepararci all’uscita del sequel di dicembre

Mentre i cinefili di tutto il mondo aspettano con gioia il 15 dicembre, giorno in cui sarà rilasciato nelle sale Avatar - La via dell'acqua, sequel del celebre film del 2009 diretto da James Cameron, la Disney ha diffuso nelle ultime ore il trailer e il poster ufficiale della riedizione rimasterizzata in 4K del film originale che tornerà nelle sale il prossimo 22 settembre. L’idea nasce dalla volontà del regista di far immergere nuovamente gli spettatori nel mondo di Pandora e di rinfrescare la mente dei fan sugli eventi narrati nel primo film, per arrivare preparati alla release di dicembre.

IL NUOVO MASTER IN 4K DEL FILM

La nuova versione di Avatar del 2009 avrà delle immagini rimasterizzate da Cameron stesso con le moderne tecnologie 4K e avrà un audio ancora più potente dell’originale. Inoltre verranno rilasciate anche delle copie in IMAX e in 3D per poter regalare agli spettatori una visione immersiva ed indimenticabile.

LA TRAMA DI AVATAR (2009)

La trama di Avatar vede come protagonista l'ex marine Jake Sully, che viene reclutato per una missione sul pianeta Pandora con lo scopo di recuperare risorse naturali in esaurimento sulla Terra. Inaspettatamente si ritrova a voler proteggere il mondo magico al quale si sente stranamente legato.