Avellino, le cade il cellulare nella vasca da bagno, 16enne muore folgorata

Aveva 16 anni la ragazza morta folgorata mentre si trovava nella vasca da bagno di casa, al telefono con un’amica. La tragedia nella tarda serata di ieri a Montefalcione, in provincia di Avellino. L’adolescente aveva messo in carica il suo smartphone che poi deve esserle scivolato di mano ed è caduto in acqua. A lanciare l'allarme è stata proprio l'amica con la quale stava parlando.

Il telefono scivolato nell’acqua, poi la scarica elettrica

A ritrovare il cadavere della minorenne sono stati mamma e papà, un commerciante della zona, che hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118, ma i tentativi di rianimare la 16enne si sono rivelati vani. Stando a una prima ricostruzione della tragedia, la minorenne teneva in mano il cellulare, che in quel momento si trovava sotto carica. Sarebbe stata una disattenzione, una tragica fatalità, a provocare la morte della ragazza: il telefono, collegato alla presa elettrica, sarebbe scivolato nell'acqua, innescando al scarica che ha ucciso la minorenne.

La Procura di Avellino apre un’inchiesta

Restano però molti i punti da chiarire su quanto accaduto. Proprio per fare luce sulla vicenda la Procura di Avellino ha aperto un’inchiesta. Sul corpo della 16enne, come disposto dal magistrato di turno, verrà eseguita l’autopsia.