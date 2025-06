Ballottaggi, affluenza ore 12 al 17,49%, in calo

Alle elezioni per i ballottaggi alle ore 12 ha votato il 17,49% degli aventi diritto, in calo rispetto al primo turno del 26 maggio (21,21%). Lo rende noto il sito del ministero dell'Interno. Sono 136 i comuni al ballottaggio chiamati al rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. Di questi, sono 124 i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e 12 quelli con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Due i capoluogo di Regione al ballottaggio: Potenza e Campobasso; 13 quelli di provincia al ballottaggio: Avellino, Ferrara, Forlì, Reggio Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Biella, Verbania, Vercelli, Foggia, Livorno, Prato e Rovigo. Gli elettori interessati dai ballottaggi sono complessivamente 3.648.485, su una popolazione di 4.406.443, per un totale di 4.431 sezioni elettorali. Alle 23 di stasera la chiusura dei seggi, quindi lo spoglio delle schede.