Balotelli nuovo caso, il Brescia lo caccia dall’allenamento

L’attaccante è stato allontanato dal tecnico Fabio Grosso, il giocatore ha subito lasciato il campo d’allenamento

A metà circa dell’allenamento, Mario Balotelli è stato visto uscire dal campo a testa bassa, accompagnato dalla voce dell'allenatore che gli diceva: "Vai vai Mario". Il tutto sotto gli occhi di una ventina di tifosi e un paio di giornalisti. Poco più di 15 minuti dopo, Balotelli ha lasciato il centro sportivo di Torbole Casaglia in macchina, mentre gli altri compagni di squadra erano ancora in campo. L’attaccante è stato sostituito durante la partitella e ha raggiunto gli spogliatoi prima del tempo, la versione del Brescia. Secondo la prima ricostruzione, attraverso le prove tattiche e dopo appunto essere stato sostituito, il giocatore avrebbe capito che a Roma domenica sarebbe stato una riserva e così si sarebbe innervosito facendo capire di voler raggiungere gli spogliatoi. A quel punto Grosso gli avrebbe detto di andarsene. Intanto La corte sportiva d'appello nazionale della Federcalcio ha sospeso la chiusura del settore Poltrone Est dello stadio Bentegodi di Verona, decisa dal giudice sportivo per cori razzisti contro Mario Balotelli durante la partita Verona-Brescia.