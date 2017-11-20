Barbra Streisand, album Live e celebrazione su Netflix

Redazione Web

20 novembre 2017, ore 15:10

In arrivo "The Music...The Mem'ries...the Magic!"

"The Music...The Mem'ries...the Magic!" è il nuovo album dal vivo di Barbra Streisand, in digitale dall'8 dicembre e in versione fisica dal 15 dicembre. Dal 22 novembre su Netflix si potrà vedere anche il documentario omonimo dedicato alla straordinaria artista, cantante e attrice. Lo speciale è stato registrato durante le ultime due tappe del tour di 13 città del 2016.
"The Music...The Mem'ries...the Magic!" è disponibile in due versioni: un singolo cd, con 19 canzoni con i momenti memorabili del concerto, e una versione deluxe con 2 cd con l’intera performance. La Streisand ci accompagna nel dietro le quinte della registrazione del suo ultimo album salito al #1 della classifica di vendita, “Encore Movie Partners Sing Broadway” (Barbra è l’unica artista nella storia ad aver raggiunto il #1 della classifica degli album in 6 decadi consecutive). La lista dei collaboratori di primo livello presenti nel suo ultimo lavoro comprendeva Alec Baldwin, Chris Pine, Jamie Foxx, Melissa McCarthy, Anne Hathaway, Hugh Jackman e altri. Il tour di 13 città ha ricevuto recensioni entusiastiche e ha collezionato un sold out dietro l’altro. Lo speciale di Netflix è diretto da Jim Gable e da Barbra Strreisand ed è scritto dalla stessa Barbra con Jay Landers e Richard Jay-Alexander.

