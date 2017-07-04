Bari, dodicenne violentata per mesi

04 luglio 2017, ore 11:08
Quattro giovani sono stati individuati i due più grandi in comunità
Violenze di gruppo su una ragazzina di 12 anni: era costretta a subire molestie sessuali da un branco di minorenni. E’ successo a Bari. Quattro giovani sono stati individuati, i due più grandi (17 anni) sono finiti in comunità.
