Bari, dodicenne violentata per mesi

Quattro giovani sono stati individuati i due più grandi in comunità

Violenze di gruppo su una ragazzina di 12 anni: era costretta a subire molestie sessuali da un branco di minorenni. E’ successo a Bari. Quattro giovani sono stati individuati, i due più grandi (17 anni) sono finiti in comunità.

