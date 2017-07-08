Bari, fermato un terrorista, Pronto a immolarmi

Redazione Web

08 luglio 2017, ore 15:30

Combattente in Siria era coinvolto nell’attentato a Grozny

Un foreign fighter ceceno è stato fermato dalla polizia a Bari. L’uomo, 38 anni, è accusato di far parte di un gruppo di Jihadisti che, nel 2014, uccise 19 persone a Grozny. Altre tre persone, intanto, due fratelli albanesi e una donna russa, sono state espulse per motivi di sicurezza nazionale.

    A Parigi Jannik Sinner supera facilmente il belga Bergs, Lorenzo Sonego elimina Musetti e si aggiudica il derby azzurro

    Frontale in provincia di Treviso tra un suv ed un autobus che trasportava una cinquantina di studenti, un morto e 12 ferititi

    Tommaso Sacchi presenta a RTL 102.5 la nona edizione della Milano Music Week: “Il curatore speciale di quest’anno è Tananai! Sarà una settimana dedicata alle scoperte e ai nuovi talenti”

    Sorpresa Alcaraz fuori a Parigi, Sinner può tornare n.1

    L'uragano Melissa ha attraversato la Giamaica, al momento non si segnalano vittime ma ingenti danni. Nella notte toccherà Cuba poi le Bahamas

    I Pooh presentano a RTL 102.5 “Pooh60 La nostra storia”, il grande ritorno live in occasione del sessantennale della band

    In due giorni, tre morti sul lavoro tra il mantovano e il Veneto, in un macchinario agricolo rimasto incastrato un 23enne

    Incidente in provincia di Como, muore anziano in carrozzina elettrica, alla guida dell'auto il secondo portiere dell'Inter

    Tedua a RTL 102.5: “San Siro era uno dei miei obiettivi, è stata una grande scommessa ma sono uno che sogna sempre in grande”

    Gardaland Halloween Party: venerdì 31 ottobre lo show sarà in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e in live streaming su RTL 102.5 play

