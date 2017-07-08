Bari, fermato un terrorista: "Pronto a immolarmi"

08 luglio 2017, ore 15:30
Combattente in Siria era coinvolto nell’attentato a Grozny
Un foreign fighter ceceno è stato fermato dalla polizia a Bari. L’uomo, 38 anni, è accusato di far parte di un gruppo di Jihadisti che, nel 2014, uccise 19 persone a Grozny. Altre tre persone, intanto, due fratelli albanesi e una donna russa, sono state espulse per motivi di sicurezza nazionale.
