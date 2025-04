Basket, NBA con super Danilo Gallinari e Denver vince in trasferta

Per l’azzurro tante giocate da vero campione

Migliore in campo con 19 punti, cinque rimbalzi e due assist, Danilo Gallinari, nelle gare della scorsa notte in Nba, ha trascinato Denver alla vittoria esterna, 102-99, contro Minnesota. Per l’azzurro tante giocate da vero campione. Prima sconfitta, invece, in questo inizio di stagione, per Oklahoma travolta 122-96 da Golden State. Gli unici imbattuti, quindi, restano i campioni in carica di Cleveland che, con il solito Le Bron James da spettacolo, 30 punti per lui, hanno superato 128-122 i Boston Celtics, vincendo la loro quinta partita. Il programma è stato completato dai successi di Orlando su Sacramento, 102-94, e di Milwaukee contro Indiana, 125-107.

