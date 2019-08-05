Basket, risulta incinto all'antidoping, squalificato

Basket, risulta incinto all'antidoping, squalificato

Basket, risulta incinto all'antidoping, squalificato

Redazione Web

05 agosto 2019, ore 10:00

Il cestista americano DJ Cooper ha sostituito le sue urine con quelle di un'amica, che era in dolce attesa

Un giocatore di basket americano è stato squalificato per due anni perché all’esame dell’antidoping è risultato ‘incinto’. Il protagonista della bizzarra vicenda è DJ Cooper, un playmaker che ha giocato per tante stagioni in Europa e che ha provato ad aggirare le regole, venendo però beffato. Il cestista, infatti, ha sostituito le sue urine con quelle di un'amica, che era in dolce attesa. DJ Cooper, che è stato trovato positivo al Ghc, un ormone prodotto dalla placenta, dunque, non potrà disputare le qualificazioni all'Europeo del 2021 con la Bosnia. L'americano, infatti, era in attesa di un passaporto bosniaco, nonché di un possibile trasferimento in Italia, direzione Cantù. La tentata furbata all'antidoping ha però compromesso tutto.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Giovane donna scomparsa in Gallura, confessa l'omicidio un noto imprenditore vinicolo sardo

    Giovane donna scomparsa in Gallura, confessa l'omicidio un noto imprenditore vinicolo sardo

  • Arturo Scotto a RTL 102.5: “Siamo di fronte a un avvertimento, governo dica che questo blocco navale è legale”

    Arturo Scotto a RTL 102.5: “Siamo di fronte a un avvertimento, governo dica che questo blocco navale è legale”

  • RTL 102.5 ancora al vertice delle radio italiane nella rilevazione Audiradio: 9,2 milioni di persone ascoltano ogni giorno RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta

    RTL 102.5 ancora al vertice delle radio italiane nella rilevazione Audiradio: 9,2 milioni di persone ascoltano ogni giorno RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta

  • Apre in Friuli la 'Coverciano' degli scacchi. Formerà i campioni italiani e ospiterà i tornei nazionali e locali

    Apre in Friuli la 'Coverciano' degli scacchi. Formerà i campioni italiani e ospiterà i tornei nazionali e locali

  • A Roma torna la Wizz Air Rome Half Marathon, la mezza maratona più partecipata d’Italia

    A Roma torna la Wizz Air Rome Half Marathon, la mezza maratona più partecipata d’Italia

  • Atterrato a Roma Fiumicino il primo volo con a bordo due cani di media taglia in cabina senza trasportino

    Atterrato a Roma Fiumicino il primo volo con a bordo due cani di media taglia in cabina senza trasportino

  • Marco Masini a RTL 102.5: “Voglio dare un senso a questi 35 anni di carriera e a questo viaggio meraviglioso con chi mi segue”

    Marco Masini a RTL 102.5: “Voglio dare un senso a questi 35 anni di carriera e a questo viaggio meraviglioso con chi mi segue”

  • Ischia: una bomba d'acqua ha investito l'isola stamattina, nessuna vittima ma tanti disagi, specie a Forio

    Ischia: una bomba d'acqua ha investito l'isola stamattina, nessuna vittima ma tanti disagi, specie a Forio

  • Emanuele Aloia a RTL 102.5: “Nelle prossime settimane vorrei chiudere il disco, in cui ogni canzone farà riferimento a un pianeta diverso”

    Emanuele Aloia a RTL 102.5: “Nelle prossime settimane vorrei chiudere il disco, in cui ogni canzone farà riferimento a un pianeta diverso”

  • Legge di bilancio: previsto il blocco automatico per i dipendenti pubblici che hanno debiti con il fisco

    Legge di bilancio: previsto il blocco automatico per i dipendenti pubblici che hanno debiti con il fisco

F1, Max Verstappen conquista la pole position a Monza

F1, Max Verstappen conquista la pole position a Monza

Il pilota della Red Bull domani partirà davanti alle due Mclaren di Norris e Piastri, quarta la Ferrari Leclerc, Hamilton, penalizzato di 5 posizioni, decimo

Apre in Friuli la 'Coverciano' degli scacchi. Formerà i campioni italiani e ospiterà i tornei nazionali e locali

Apre in Friuli la 'Coverciano' degli scacchi. Formerà i campioni italiani e ospiterà i tornei nazionali e locali

Primo Centro federale, all'inaugurazione del 27 settembre anche Buonfiglio e Ciriani. A Spilimbergo, in provincia di Pordenone, un'unica sede per la preparazione e la formazione degli atleti

F1, Max Verstappen vince il Gran Premio dell'Azerbaigian

F1, Max Verstappen vince il Gran Premio dell'Azerbaigian

Il pilota della Red Bull, partito dalla pole position, ha preceduto la Mercedes di Russell e la Williams di Sainz, ottava la Ferrari di Hamilton, nono Leclerc