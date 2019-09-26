Battisti, esce domani Masters Vol.2, 48 brani rimasterizzati

26 settembre 2019, ore 22:00
Il cofanetto completerà il lavoro di restauro dell'opera “Battisti come non lo hai mai ascoltato”
A due anni dall’uscita di “Masters”, si completa ora il lavoro di restauro e rimasterizzazione dell’opera “Battisti come non lo hai mai ascoltato”: domani, venerdì 27 settembre, esce infatti “Masters – Vol.2” di Lucio Battisti, la seconda raccolta contenente 48 brani estratti direttamente dai nastri analogici originali restaurati e rimasterizzati a 24bit/192KHZ, la migliore definizione attualmente possibile. Il disco sarà disponibile in due versioni: il cofanetto con 4 CD, con un booklet di 40 pagine, oppure in triplo LP. In questo secondo volume, si riparte da alcuni dei personaggi chiave del mondo battistiano, come il produttore e discografico Alessandro Colombini e i musicisti Alberto Radius e Franz Di Cioccio, che già si erano prestati al lavoro di storytelling del primo volume di “Masters”. A loro si sono aggiunti Mario Lavezzi, il fonico Gaetano Ria, Phil Palmer, la discografica Mara Maionchi e Renzo Arbore, che ebbe un ruolo molto importante per i primi passi della carriera di Lucio.
