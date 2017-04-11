Bebe Vio, Vaccinatevi!

Bebe Vio: "Vaccinatevi!"

Redazione Web

11 aprile 2017, ore 10:33

Sulla copertina del mensile Rolling Stone c'è la campionessa paralimpica

La campionessa paralimpica e mondiale di fioretto individuale Bebe Vio è in copertina su Rolling Stone per sensibilizzare sul tema dei vaccini. Bebe aveva 11 anni quando i genitori chiesero al pediatra se fosse il caso di vaccinarla contro la meningite e lui rispose di lasciar perdere. Un anno dopo Bebe si ammalò della forma più grave e spietata, in ospedale lottò per 104 giorni contro la morte: vinse, ma perse gli avambracci e le gambe. Non sarebbe accaduto se quel pediatra, un anno prima, avesse detto: "vaccinatela".
Bebe si racconta senza peli sulla lingua. Quanto ti ha aiutato l’agonismo nei momenti difficili? “Tanto, per me il letto era come la pedana della scherma, hai tre minuti per vincere un assalto, hai tre mesi per uscire dall’ospedale: stessa cosa. Quando sono andata al centro protesi, la lotta era riuscire a camminare meglio del vecchietto accanto a me. Mi auto creavo delle sfide, mi dissero: “Starai qui sei mesi”. Mi sono detta: “Entro due devo uscire”, e ho vinto io”.

