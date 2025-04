Beckham al telefono mentre guida, patente sospesa per 6 mesi

L'episodio risale allo scorso novembre, per l'ex calciatore anche una multa da 750 sterline più altre 100 per le spese processuali

Patente sospesa per i prossimi sei mesi per David Beckham. Un tribunale londinese ha deciso la sospensione della patente dopo che l'ex capitano dell'Inghilterra è stato sorpreso al volante della sua Bentley con il cellulare in mano. Inoltre, per l'ex calciatore, il tribunale ha stabilito una multa da 750 sterline più altre 100 per le spese processuali (circa 983 euro totali). L'episodio risale allo scorso novembre, quando un testimone raccontò alle forze dell'ordine di aver visto Beckham, intento in una conversazione telefonica, mentre guidava. L'ex calciatore, 44 anni, si dichiarato colpevole nel corso di un'udienza tenutasi in marzo, sostenendo però di non riuscire a ricordare l'episodio. Si è presentato in tribunale elegantissimo in abito grigio ma, nonostante il suo innegabile fascino, la sentenza non è stata clemente: oltre alla multa, il ritiro della patente e l'aggiunta di sei punti (nel Regno Unito, contrariamente a quanto avviene in Italia, in caso di infrazione i punti vengono accresciuti, non sottratti). Oggi la sentenza che lo costringerà fino alla fine dell'anno a ricorrere ai mezzi pubblici o, più probabilmente, all'autista privato. In alternativa potrà farsi portare in giro dalla moglie Victoria, ex Spice Girl.

