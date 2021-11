Bella Hadid si confessa sui social: “Soffro di ansia e depressione"

Se dovessimo pensare alla vita di una persona famosa probabilmente ci verrebbero in mente il lusso, il denaro, le passerelle, le feste private, le conoscenze “che contano”, il tutto condito da un bel sorriso splendente proprio come – appare – sul red carpet.

E se questo sorriso a volte fosse di circostanza? Può capitare. Perché la vita di un VIP a telecamere spente è uguale a quella di tutti i comuni mortali: con i figli da portare a scuola, con le bollette da pagare, con le liti famigliari e, purtroppo, con giornate intere trascorse sotto le coperte a piangere e a chiedersi perché ci si senta così tristi. Questo è ciò che ha voluto raccontare Bella Hadid, super top model di 25 anni tra le più amate e apprezzate al mondo: ha deciso di rompere il silenzio e di rivelare sui suoi profili social che soffre di ansia e di depressione.

LA TESTIMONIANZA DI BELLA HADID

”. Questo l’esordio disui suoi social, dove ha pubblicato alcune foto che la ritraevano con il volto sconvolto dalle lacrime. “– prosegue -.”. E ancora: “”.

Non è la prima volta che la modella parla delle sue difficoltà emotive, ma questa è senza dubbio la volta in cui lo ha fatto più apertamente. Lo scorso gennaio, infatti, aveva dichiarato di volersi prendere una pausa dai social per occuparsi della sua salute mentale, invitando i suoi followers a “prendersi del tempo per chiedere aiuto”.

“Tempo per chiedere aiuto”, una frase che detta da chi conta oltre 47 milioni di followers potrebbe avere un peso diverso, potrebbe – si spera – far capire che non c’è nulla di male nel mostrare foto simili se servono a sensibilizzare più persone possibili, che non c’è nulla di male nell’andare da un professionista e, soprattutto, che non c’è nulla di male nell’ammettere che si ha bisogno di aiuto.