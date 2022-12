Benedetto XVI è molto malato, Papa Francesco chiede di pregare per lui

L’apprensione per le condizioni di salute di Benedetto XVI è salita alla fine dell’udienza generale di questa mattina, quando Papa Francesco, in mezzo ai saluti ai fedeli italiani, ha detto: “Una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa”. “Ricordiamolo – ha detto il Pontefice –, è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine”.

Eletto il 19 aprile 2005, ha rinunciato al soglio pontificio otto anni dopo

Una situazione delicata, quella del Papa emerito, che lo scorso 16 aprile ha compiuto 95 anni. Eletto il 19 aprile 2005, aveva rinunciato al soglio pontificio otto anni dopo, l’11 febbraio 2013. Benedetto XVI, da quel giorno, continua a vivere nel Monastero all’interno dei Giardini Vaticani. È assistito dalle Memores Domini, consacrate laiche di Comunione e Liberazione, e dal segretario personale, monsignor Georg Gänswein, che negli anni ha sempre riferito di una vita trascorsa tra preghiera, musica, studio e lettura e fornendo aggiornamenti sulla salute di Benedetto.

Bruni: “Aggravamento dovuto all’avanzare dell’età”

Il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, in una nota ha scritto: "In merito alle condizioni di salute del Papa emerito, per il quale Papa Francesco ha chiesto preghiere al termine dell'udienza generale di questa mattina, posso confermare che nelle ultime ore si è verificato un aggravamento dovuto all'avanzare dell'età. La situazione al momento resta sotto controllo, seguita costantemente dai medici". Al termine dell’udienza generale, ha aggiunto Bruni, "Papa Francesco si è recato al monastero Mater Ecclesiae per visitare Benedetto XVI. Ci uniamo a lui nella preghiera per il Papa emerito".