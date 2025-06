Benji e Fede, 0+Tour raddoppia a Bologna e Firenze

Dopo i sold out di Milano, Venaria Reale, Roma, Bari e Napoli

Dopo aver registrato il tutto esaurito al MediolanumForum di Assago (Milano), a Venaria Reale (TO), Roma, Bari e Napoli, Benji & Fede aggiungono nuove date allo 0+Tour: Bologna (30 aprile) e Firenze (14 maggio). Oltre alle date già sold out a Bologna del 29 aprile e Firenze del 13 maggio.

Tutte le date del tour:4 Marzo 2017 - ASSAGO (MI) @ MEDIOLANUM FORUM - SOLD OUT23 Aprile 2017 - VENARIA REALE (TO) @ TEATRO DELLA CONCORDIA – SOLD OUT24 Aprile 2017 - VENARIA REALE (TO) @ TEATRO DELLA CONCORDIA 29 Aprile 2017 - BOLOGNA @ ESTRAGON - SOLD OUT30 Aprile 2017 - BOLOGNA @ ESTRAGON -NUOVA6 maggio 2017 - PADOVA @ GRAN TEATRO GEOX 7 maggio 2017- NONANTOLA (MO) @ VOX CLUB - SOLD OUT13 maggio 2017 - FIRENZE @ OBIHALL - SOLD OUT14 maggio 2017 - FIRENZE @ OBIHALL - NUOVA20 maggio 2017 - ROMA @ ATLANTICO LIVE - SOLD OUT21 maggio 2017 - ROMA @ ATLANTICO LIVE 26 Maggio 2017 - NAPOLI @ CASA DELLA MUSICA 27 maggio 2017 - BARI @ DEMODE’ CLUB - SOLD OUT28 Maggio 2017 - NAPOLI @ CASA DELLA MUSICA - SOLD OUT

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti