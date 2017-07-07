Benji e Fede annunciano il remix di Tutto per una ragione

Redazione Web

07 luglio 2017, ore 14:58

Il singolo esce il 14 luglio

Benji e Fede, impegnati nel loro tour estivo, hanno rivelato ai fan che il 14 luglio su Spotify uscirà "Tutto per una Ragione (SDJM REMIX)". Il brano in duetto con Annalisa è in gara per la Power Hits Estate 2017.

Renzo Arbore amarcord racconta tutto su Bandiera gialla: "Come ci divertivamo in quegli anni..."

Renzo Arbore amarcord racconta tutto su Bandiera gialla: "Come ci divertivamo in quegli anni..."

Tra i fan in studio c'erano, in quegli anni: Loredana Bertè, Mia Martini, Renato Zero, Barbara Palombelli, Clemente Mimun, Mita Medici, Roberto D'Agostino

Lorde potrebbe far uscire nuova musica prima del previsto

Lorde potrebbe far uscire nuova musica prima del previsto

A novembre la cantante si esibirà a Bologna. Intanto, una nuova data italiana è stata annunciata per il 2026

Nouvelle Vague di Richard Linklater: trama e recensione del film che da Cannes è arrivato alla Festa del Cinema di Roma

Nouvelle Vague di Richard Linklater: trama e recensione del film che da Cannes è arrivato alla Festa del Cinema di Roma

Cattura lo spirito, l’urgenza, l’amicizia, la confusione. Fa il contrario di ciò che ci si aspetta da un biopic: non mette in fila i fatti, ma ci fa sentire dentro il fuoco sacro di quegli anni