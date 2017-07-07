Benji e Fede annunciano il remix di "Tutto per una ragione"

Il singolo esce il 14 luglio

Benji e Fede, impegnati nel loro tour estivo, hanno rivelato ai fan che il 14 luglio su Spotify uscirà "Tutto per una Ragione (SDJM REMIX)". Il brano in duetto con Annalisa è in gara per la Power Hits Estate 2017.

