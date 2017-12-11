Benji e Fede tornano con "Buona Fortuna"

Il singolo fa da apripista al terzo disco di inediti

Si intitola "Buona fortuna" il nuovo singolo inedito di Benji & Fede in arrivo venerdì 15 dicembre che anticipa il loro terzo album di inediti. Federico per la prima volta appare nelle vesti di autore. L'ispirazione è venuta dalle frasi che suo padre, prima della sua scomparsa, ripeteva sempre a Federico. Il ritornello è un motto di vita che lo ha sempre contraddistinto, un inno alla felicità, portatore di un messaggio positivo.

