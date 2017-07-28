Benji&Fede, arriva la preview della versione spagnola di “Tutto per una ragione”

28 luglio 2017, ore 11:29 , agg. alle 11:49
Un breve teaser di “Solo por una razón” è comparso sul loro profilo Twitter
Benji&Fede sono pronti a far suonare l'estate spagnola dopo il successo di "Tutto per una ragione" qui in Italia: è infatti in arrivo "Solo por una razòn". La canzone diventerà sicuramente una hit anche al di fuori del nostro Paese. I due ragazzi hanno pubblicato sul profilo ufficiale Twitter un assaggio del video. Questa versione vedrà la collaborazione del gruppo Sweet California.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Fabrizio Moro a RTL 102.5: “I concerti sono il momento più bello e l’energia che ti arriva è la parte più bella del nostro lavoro. Finalmente in questo tour ci sarà anche il disco nuovo ‘Non ho paura di niente’
Nel corso di “The Flight”, il cantante ha presentato in diretta radiofonica “Non ho paura di niente”; il suo nuovo album rilasciato oggi solo in cd e in vinile