Benji&Fede, arriva la preview della versione spagnola di Tutto per una ragione

Benji&Fede, arriva la preview della versione spagnola di “Tutto per una ragione”

Benji&Fede, arriva la preview della versione spagnola di “Tutto per una ragione”

Redazione Web

28 luglio 2017, ore 11:29 , agg. alle 11:49

Un breve teaser di “Solo por una razón” è comparso sul loro profilo Twitter

Benji&Fede sono pronti a far suonare l'estate spagnola dopo il successo di "Tutto per una ragione" qui in Italia: è infatti in arrivo "Solo por una razòn". La canzone diventerà sicuramente una hit anche al di fuori del nostro Paese. I due ragazzi hanno pubblicato sul profilo ufficiale Twitter un assaggio del video. Questa versione vedrà la collaborazione del gruppo Sweet California.


Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • RTL 102.5 è la radio ufficiale di Oktagon Roma

    RTL 102.5 è la radio ufficiale di Oktagon Roma

  • Da E.T. a Alien, a New York retrospettiva di Carlo Rambaldi. Un maestro delle creature fantastiche, ma non solo

    Da E.T. a Alien, a New York retrospettiva di Carlo Rambaldi. Un maestro delle creature fantastiche, ma non solo

  • Gli amori di Ornella Vanoni da Giorgio Strehler a Gino Paoli

    Gli amori di Ornella Vanoni da Giorgio Strehler a Gino Paoli

  • Ornella Vanoni: i funerali lunedì pomeriggio a Milano, da domani la camera ardente al Piccolo, il teatro di Giorgio Strehler, suo grande amore e maestro d'arte

    Ornella Vanoni: i funerali lunedì pomeriggio a Milano, da domani la camera ardente al Piccolo, il teatro di Giorgio Strehler, suo grande amore e maestro d'arte

  • Il mondo dello spettacolo piange Ornella Vanoni, tanti i messaggi di cordoglio

    Il mondo dello spettacolo piange Ornella Vanoni, tanti i messaggi di cordoglio

  • Addio Ornella Vanoni, "non sto bene" aveva raccontato. Prosegue il fiume di omaggi

    Addio Ornella Vanoni, "non sto bene" aveva raccontato. Prosegue il fiume di omaggi

  • E’ Morta Ornella Vanoni, la cantante aveva 91 anni

    E’ Morta Ornella Vanoni, la cantante aveva 91 anni

  • Allontanati i bambini dalla casa nel bosco di Palmoli, portati in una struttura protetta

    Allontanati i bambini dalla casa nel bosco di Palmoli, portati in una struttura protetta

  • Arriva il freddo sull'Italia. Neve anche a bassa quota al Nord, bus scivola verso una scarpata nella Bergamasca

    Arriva il freddo sull'Italia. Neve anche a bassa quota al Nord, bus scivola verso una scarpata nella Bergamasca

  • RTL 102.5 ancora al vertice negli ascolti Audiradio con 6,9 milioni di persone nel giorno medio

    RTL 102.5 ancora al vertice negli ascolti Audiradio con 6,9 milioni di persone nel giorno medio

Fabrizio Moro a RTL 102.5: “I concerti sono il momento più bello e l’energia che ti arriva è la parte più bella del nostro lavoro. Finalmente in questo tour ci sarà anche il disco nuovo ‘Non ho paura di niente’

Fabrizio Moro a RTL 102.5: “I concerti sono il momento più bello e l’energia che ti arriva è la parte più bella del nostro lavoro. Finalmente in questo tour ci sarà anche il disco nuovo ‘Non ho paura di niente’

Nel corso di “The Flight”, il cantante ha presentato in diretta radiofonica “Non ho paura di niente”; il suo nuovo album rilasciato oggi solo in cd e in vinile

Rkomi a RTL 102.5: “Il tour nei teatri è una bella botta di vita ed è lo show più attento che io abbia mai fatto”

Rkomi a RTL 102.5: “Il tour nei teatri è una bella botta di vita ed è lo show più attento che io abbia mai fatto”

Nel corso di “The Flight”, Rkomi ha presentato “Mirko nei teatri”, il tour teatrale che lo sta portando in tutt’Italia

X Factor 2025. Notte di inediti, primo traguardo fondamentale per i talenti

X Factor 2025. Notte di inediti, primo traguardo fondamentale per i talenti

E’ il giro di boa, gli artisti entrano nel mondo discografico. Un’altra gara dalle emozioni forti a XF25 raccontata su RTL 102.5