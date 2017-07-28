Benji&Fede, arriva la preview della versione spagnola di “Tutto per una ragione”

Un breve teaser di “Solo por una razón” è comparso sul loro profilo Twitter

Benji&Fede sono pronti a far suonare l'estate spagnola dopo il successo di "Tutto per una ragione" qui in Italia: è infatti in arrivo "Solo por una razòn". La canzone diventerà sicuramente una hit anche al di fuori del nostro Paese. I due ragazzi hanno pubblicato sul profilo ufficiale Twitter un assaggio del video. Questa versione vedrà la collaborazione del gruppo Sweet California.





Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti