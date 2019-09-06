Beppe Grillo, il figlio indagato per violenza sessuale di gruppo

06 settembre 2019, ore 10:21 , agg. alle 13:09
Ciro, 19 anni, sarebbe stato denunciato, insieme ad altri tre amici, da una modella scandinava
Il figlio di Beppe Grillo, il 19enne Ciro, è indagato per violenza sessuale di gruppo, insieme con altri tre amici. Lo scrivono questa mattina La Stampa e Il Secolo XIX. Stando a quanto riportato, la procura di Tempio Pausania avrebbe aperto un fascicolo in seguito alla denuncia di una modella scandinava che ha accusato i quattro di aver abusato di lei al termine di una serata culminata nella residenza estiva del fondatore del Movimento 5 Stelle, in Costa Smeralda. Il gruppo, che ieri è stato ascoltato dal pm titolare del fascicolo, Laura Bassani, si sarebbe difeso sostenendo che il rapporto sia stato consenziente. Nei giorni scorsi, i carabinieri di Milano hanno effettuato perquisizioni in cerca di indizi sulla vicenda. Gli investigatori avrebbero acquisito anche un video che sarebbe la prova più importante dell'inchiesta.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Spiava gli inquilini ignari piazzando le telecamere nei bagni, salotti e camere da letto. 56enne aquilano denunciato
Il "Grande Fratello" osservava segretamente nelle vite degli affittuari, in gran parte studentesse e studenti universitari, ma anche allievi della Scuola di ispettori e sovraintendenti della Guardia di Finanza