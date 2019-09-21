Bergamo, precipita ultraleggero con 4 persone, muore 15enne

21 settembre 2019, ore 21:00
A bordo si trovavano un cinquantunenne e le sue tre figlie
Un aereo ultraleggero è precipitato questa mattina nella zona di Bergamo, nei pressi dell'aeroporto di Orio al Serio. Sul velivolo c'erano un uomo di 51 anni e le tre figlie, di cui due gemelle di 15 anni e l'altra di 18. Nello schianto ha perso la vita una delle due gemelle. I tre feriti sono stati trasportati in ospedale: il padre gravissimo all'ospedale Papa Giovanni, la 18enne alla Cliniche Gavazzeni e l'altra 15enne a Seriate. Da quanto si apprende, l'aereo si stava dirigendo verso Venezia quando ha avuto dei problemi e ha cercato di atterrare a Bergamo. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze insieme ai Vigili del Fuoco, alla Polizia e ai Carabinieri, che insieme alle autorità aeroportuali stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente, secondo cui l'ultraleggero sarebbe finito su una cunetta poco prima della pista dell'aeroclub, che si trova fuori dall'area dell'aeroporto. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un'inchiesta sull'incidente.
