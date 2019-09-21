Bergamo, precipita ultraleggero con 4 persone, muore 15enne

Bergamo, precipita ultraleggero con 4 persone, muore 15enne

Bergamo, precipita ultraleggero con 4 persone, muore 15enne

Redazione Web

21 settembre 2019, ore 21:00

A bordo si trovavano un cinquantunenne e le sue tre figlie

Un aereo ultraleggero è precipitato questa mattina nella zona di Bergamo, nei pressi dell'aeroporto di Orio al Serio. Sul velivolo c'erano un uomo di 51 anni e le tre figlie, di cui due gemelle di 15 anni e l'altra di 18. Nello schianto ha perso la vita una delle due gemelle. I tre feriti sono stati trasportati in ospedale: il padre gravissimo all'ospedale Papa Giovanni, la 18enne alla Cliniche Gavazzeni e l'altra 15enne a Seriate. Da quanto si apprende, l'aereo si stava dirigendo verso Venezia quando ha avuto dei problemi e ha cercato di atterrare a Bergamo. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze insieme ai Vigili del Fuoco, alla Polizia e ai Carabinieri, che insieme alle autorità aeroportuali stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente, secondo cui l'ultraleggero sarebbe finito su una cunetta poco prima della pista dell'aeroclub, che si trova fuori dall'area dell'aeroporto. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un'inchiesta sull'incidente.

Argomenti

Aereo
Bergamo
Incidente

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Lo spazio aereo del Venezuela è chiuso, così Donald Trump

    Lo spazio aereo del Venezuela è chiuso, così Donald Trump

  • Terzo giorno in Turchia per Papa Leone, Prevost visita la Moschea Blu

    Terzo giorno in Turchia per Papa Leone, Prevost visita la Moschea Blu

  • Torino, assalto alla redazione del quotidiano La Stampa. Identificate trentaquattro persone

    Torino, assalto alla redazione del quotidiano La Stampa. Identificate trentaquattro persone

  • Tommaso Paradiso a RTL 102.5: “L’idea di fare un album sulla casa ce l’avevo da qualche anno e ora finalmente è uscito il disco. Sto già lavorando ai live, vivremo le emozioni di sempre”

    Tommaso Paradiso a RTL 102.5: “L’idea di fare un album sulla casa ce l’avevo da qualche anno e ora finalmente è uscito il disco. Sto già lavorando ai live, vivremo le emozioni di sempre”

  • Umberto Tozzi, disponibile da oggi "L'ultima notte rosa live". Da marzo 2026 il tour dell'artista torinese

    Umberto Tozzi, disponibile da oggi "L'ultima notte rosa live". Da marzo 2026 il tour dell'artista torinese

  • Hong Kong, dopo 48 ore è stato domato l'incendio. Si aggrava il bilancio delle vittime

    Hong Kong, dopo 48 ore è stato domato l'incendio. Si aggrava il bilancio delle vittime

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Ragazze facili” di Cesare Cremonini, “In The Dark (with Stray Kids)” di DJ Snake e “Bollicine” di Rose Villain

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Ragazze facili” di Cesare Cremonini, “In The Dark (with Stray Kids)” di DJ Snake e “Bollicine” di Rose Villain

  • X Factor: semifinale ricca di emozioni con doppia eliminazione. Irama superospite illumina la serata

    X Factor: semifinale ricca di emozioni con doppia eliminazione. Irama superospite illumina la serata

  • Europa League: Roma batte Midtiylland 2-1, Bologna- Salisburgo 4-1 in Europa League, in Conference, Fiorentina- AEK

    Europa League: Roma batte Midtiylland 2-1, Bologna- Salisburgo 4-1 in Europa League, in Conference, Fiorentina- AEK, 0-1

  • Achille Lauro a RTL 102.5: “Questa sera ci sarà l’orchestra, sarà una semifinale bellissima con ospite Irama”

    Achille Lauro a RTL 102.5: “Questa sera ci sarà l’orchestra, sarà una semifinale bellissima con ospite Irama”

Arriva il primo freddo in Italia, da domani temperature giù fino a 8 gradi sotto la media

Arriva il primo freddo in Italia, da domani temperature giù fino a 8 gradi sotto la media

L'inverno pronto a toccare la penisola, ecco dove potrebbe arrivare la neve

Finita dopo meno di due settimane la fuga di Elia Del Grande, preso a Cadrezzate, sterminò la famiglia nel 1998

Finita dopo meno di due settimane la fuga di Elia Del Grande, preso a Cadrezzate, sterminò la famiglia nel 1998

E' stato catturato proprio nella cittadina del varesotto dove abitava e dove nel 1998 sterminò la famiglia. Fu definita la strage dei fornai: i Del Grande erano proprietari di un forno molto noto e si opponevano al matrimonio di Elia con una ragazza dominicana

Napoli, donna trovata morta in casa con una ferita alla testa. Le indagini proseguono senza sosta

Napoli, donna trovata morta in casa con una ferita alla testa. Le indagini proseguono senza sosta

La vittima si chiamava Nunzia Cappitelli. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, aveva denunciato due persone per stalking