Berlusconi caduto a Zagabria, nessuna frattura, ematoma e contusione

Fonti azzurre confermano che non c'è stata alcuna frattura e nessun rientro urgente

Silvio Berlusconi ha riportato una contusione, terminato il congresso del Ppe a Zagabria. Il Presidente di Forza Italia ha aspettato la proclamazione di Antonio Tajani a vicepresidente e poi, uscendo dall'arena, si è concesso ai selfie. Nella ressa ha sbattuto. Per questa ragione, una volta ritornato in Italia ieri pomeriggio alle sedici, i medici hanno disposto alcuni accertamenti, eseguiti all'ospedale San Raffaele di Milano, dai quali è emerso un ematoma intramuscolare. Non vi sono fratture, lo si apprende da fonti del Ppe. Fonti azzurre confermano che non c'è stata alcuna frattura e nessun rientro urgente. Il Presidente, aggiungono le stesse fonti, è rientrato come da programma alla fine del Congresso del Ppe con un aereo privato.​

